Historisk overskudd

Helse Sør-Øst går over en milliard kroner i overskudd i 2016. Dette betyr at både Ahus og Oslo universitetssykehus går i pluss. Men administrerende direktør i helseregion mener fortsatt disse to sykehusene fortsatt har svak økonomi. I Oslo klarer man ikke å redusere bemanningen. Det må de klare visst de skal bygge nye sykehus.