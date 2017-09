Her teller de rekordmange stemmer for hånd

Til og med torsdag 7. september var det registrert 889.757 forhåndsstemmer i Norge. Det er ny forhåndsstemmerekord.

At mange velger å benytte seg av muligheten til å stemme på forhånd lover godt for valgdeltagelsen, men kan bli slitsomt for alle de personene over hele landet som i dag må telle disse stemmene for hånd.

– Vi holder på til vi er ferdig, men vi tror vi skal rekke tidsfristen som er klokken 19, sier Karina Miller, leder i Valg Oslo.

Det betyr at den første valgprognosen skal offentliggjøres når valglokalene stenger klokken 21.00.

Oslo har så langt fått inn totalt 175.014 forhåndsstemmer fra Oslo-velgere i forhåndsstemmeperioden fra 10. august til og med 8. september. I 2013 fikk kommunen inn 131.116 forhåndsstemmer.

VENTER: Disse sitter på KS Konferansesenter og venter på å få telle stemmer de også. Stemmene skal telles to ganger. Foto: Fouad Acharki / NRK

Teller for hånd av sikkerhetsårsaker

Årsaken er at Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) forrige fredag bestemte at forhåndstemmer i hele landet i år skal telles manuelt, etter at NRK fortalte at sensitive datafiler fra valgsystemet lå åpent ute på nettet.

– Det er klar vi ble litt stressa når vi fikk vite det, vi har 103 valglokaler i Oslo som er åpne både søndag og mandag. Men det har fungert bra så langt, sier Miller til NRK,

I Oslo har forhåndsstemmer blitt talt elektronisk siden 1980-tallet.

Korrekt resultat

Oslo kommune har blant annet leid KS Konferansesenter ved Nationatheateret som ekstra stemmesentral.

Det sitter nærmere 100 personer som skal telle alle kommunenes forhåndsstemmer én etter én.

Opptellingen vil koste kommunen rundt én million kroner.

– Men det viktigste er å få et korrekt valgresultat, sier Miller.

Sjekk hvor mange som forhåndsstemte i ditt fylke HER