Her sover en mann i en barnehage

NRKs reporter skulle intervjue pedagogisk leder Kristine Kvam torsdag i forrige uke, om problemet med tilgrising av barnehagen. I stedet fant de en sovende mann.

– Han ligger der, sier Kvam og peker mot vognskuret.

Der har en mann satt to vogner inntil hverandre og lagt seg for å sove. Godt gjemt under et pledd og en boblejakke.

Kvam får ikke kontakt med mannen når hun snakker til ham, derfor ringer hun politiet. De kommer like etter og tar han med seg.

– Det er første gang jeg finner noen i barnehagen, men vi har mistenkt at folk sover her etter stengetid, sier Kvam.

Politiet blir tilkalt og ber mannen som har sovet i barnehageskuret om å dra. Litt fortumlet, men velvillig klatrer mannen ut av vogna og blir med politiet ut av barnehagen. Foto: Victoria Wilden / NRK

Må spyle vekk oppkast og avføring

Hver morgen må de ansatte ta på seg plasthansker og gå en runde i barnehagens uteområde før barna kan gå ut og leke.

Kristine Kvam er pedagogisk leder i Friggfeltet barnehage i bydel Frogner. Hver dag sjekker hun og de andre ansatte i barnehagen uteområdene før barna kan leke der. Foto: Victoria Wilden / NRK

– Ofte finner vi søppel, sneiper, snus, og sprøyter. Vognskuret der barnevognene står, må vi alltid sjekke nøye.

Oppkast og spy må de spyle vekk med en hageslange.

– Det er skikkelig ekkelt, sier Kvam.

– Har det skjedd at dere har oversett noe på sjekkerunden?

– Ja, det har hendt at barna har funnet bæsj på lekeplassen som vi voksne ikke har sett. Heldigvis har de sagt ifra til oss og vi har fjernet det med en gang, sier Kvam.

Rutine å sjekke uteområdene

Liknende problemer finnes i flere barnehager i indre by.

NRK har vært i kontakt med bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo. Alle forteller at de har likende problemer, men at det går i perioder. Barnehagene blir brukt av folk som ikke rydder opp etter seg.

– Derfor har alle barnehagene som rutine å sjekke uteområdene før de slipper ut barna, sier bydelsdirektør i bydel Frogner, Kari Andreassen.

Ifølge Andreassen er det ikke ofte at det er uvedkommende i barnehagen når de ansatte kommer på jobb, men at det har hendt.

– Det er trist for barnehagene, men det er også trist at noen ser seg nødt til å sove ute, sier hun.

Setter inn vektere og bygger høye gjerder

På Grünerløkka har barnehagene også problemer med at uteområdene blir brukt som narkotikadepot for langere.

Derfor har bydelen satt inn vektere og tre av barnehagene skal få høye gjerder for å holde uvedkommende ute.

– Vi har foreløpig ikke vurdert å gjøre det samme. Dersom barnehagene mener dette er et økende problem, skal vi ta en ny vurdering, sier Andreassen.

Mannen som ble funnet sovende i barnevognen er 18 år, ifølge politiet som ikke vet hvorfor han sov der. Han ble bortvist fra stedet i 24 timer.