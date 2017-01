Her rives Jordal Amfi

Siste kamp ble spilt i begynnelsen av januar, da tok spillerne farvel med det 65 år gamle bygget.

Torsdag startet det seks uker lange arbeidet med å jevne bygget med jorda.

Jordal Amfi Ekspandér faktaboks Kommunal ishall som ble bygget til de olympiske vinterleker i Oslo i 1952 og innviet i desember 1951.

Ble bygd om med tak i 1972.

Hjemmebane for Vålerenga Ishockey.

Var arena for ishockey-VM i 1958 og 1999.

Var også mye brukt som konsertarena.

Blant artistene som har opptrådt her er Jussi Bjørling, Louis Armstrong, Hep Stars og The Small Faces.

Var arena for de første store rockestevnene i Norge.

Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune har laget en plan for ny konkurransehall som innebærer at den gamle ishallen rives.

Ny hall med 5.500 sitteplasser er kostnadsberegnet til 500 mill. kr. eks. mva.

Byantikvaren i Oslo vil bevare den gamle hallen og har utarbeidet to alternative løsninger til ny konkurransehall.

Den ene innebærer å grave hallen ned i Jordalparken og reetablere parken på taket.

Den andre innbærer en «rokade» der dagens flerbrukshall blir ny konkurransehall, Ungdomshallen blir flerbrukshall og gamle Jordal Amfi blir Ungdomshall.

Alle tre alternativer er sendt på høring med høringsfrist 22. februar 2016.

Plan- og bygningsetaten anbefaler riving av gamle Jordal Amfi og nybygging samme sted. Kilde: Oslo Byleksikon, Oslo kommune

Amfiet ble i sin tid bygget for å være ishall under OL i Oslo i 1952. Da Oslo ikke fikk søke om nytt OL i 2022, ble det likevel bestemt at byen skulle få noen av idrettsanleggene som ble lovet for arrangementet. En utbedring av Jordal Amfi var en av dem.

En ny hall skal stå ferdig september 2018.