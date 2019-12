Her kan NRKs hovedkontor havne – har fått 28 tilbud

24 av tilbudene er kjent. Av dem ligger 16 i Oslo, mens sju ligger i andre kommuner.

Ett forslag innebærer en deling mellom Oslo og Nordre Follo.

Se alle forslagene nederst i saken.

– Hvor NRK skal være i fremtiden er en stor beslutning. Derfor skal vi skynde oss langsomt. Vi vil bruke det neste halvåret på å vurdere hva som er det best mulige stedet for NRK å etablere et nytt hovedkontor, sier direktør for NRKs flytteprosjekt, Jon Espen Lohne.

Selv om NRK har fått inn mange forslag, er ikke fristen gått ut.

– Vi er åpne for å få flere alternativer på bordet, sier direktør Lohne.

Ni forslag om Økern

Blant tomtene er til sammen ni forskjellige tomter på Økern i Oslo.

Skulle NRKs nye hovedkontor bli lagt til Økern, er det i tråd med Oslo kommunes ønsker.

– Økern-tomten er relativt sentral og ligger rett ved et kollektivknutepunkt. Det er en stor, fin tomt med fleksibilitet og mulighet til å utvide, noe som har vært viktig for NRK, sa byutviklingsråd Hanna Marcussen (MDG) til Aftenposten i november.

Marienlyst ut for salg

Det nye hovedkontoret skal finansieres med inntekter fra salget av NRK-tomta på Marienlyst i Oslo.

Det ble lagt ut for salg 26. september i år og direktør Lohne sier at salgsprosessen går etter planen.

– Det ser ut til at det kan bli tatt en beslutning i løpet av første kvartal 2020, sier Lohne.