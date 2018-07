Her kan du bade i sommervarmen

– Det er fint sommervær over hele landet. De som liker varme har en fin uke i vente, sier statsmeteorolog Ida Fossli.

Den neste uken skal temperaturene ligg godt over 20 i sør, og mellom 15 og 20 i nord.

Når svetten renner og det koker i topplokket, hva er vel bedre enn et bad? Her er 25 badeplasser i nærheten av våre største byer.

Oslo

Paradisbukta

Paradisbukta tilhørte kongens eiendom (Kongsgården) helt til 1929. Da overtok Oslo og Asker ansvaret. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Paradisbukta er et flott badested med sandstrand og noen bergknauser på Bygdøy.

Ingierstrand

Sammen med Hvalstranda var Ingierstrand indre Oslofjord viktigste sjøbad i mellomkrigstiden, og i gamle dager gikk det dampbåt hit. Foto: Ruth Lothe / NRK

Ingierstrand i Oppegård har sandstrand, store gressletter og svaberg. Det ikoniske stupetårnet ble bygget på 1930-tallet, og ble pusset opp i 2010.

Hvalstrand

Hvalstrand ble bygget ferdig i 1934, og her kan du leie robåt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Stor sandstrand og gresslette i Asker. Badeplassen har Blått Flagg, stupetårn og badeflåte.

Langøyene

Langøyene er Oslos gamle søppelfylling, og også den eneste av Oslo-øyene hvor man kan telte. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Øya i Oslofjorden har svaberg, sandstrand og gressletter. Det er også naturiststrand for dem som vil kaste klærne. Snart får øyene en real oppgradering, 300 millioner skal brukes på å sette den i stand til 2021.

Bogstadvannet

Bogstadvannet er en innsjø på grensen mellom Bærum og Oslo. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Ferskvannsbading har sine helt egne kvaliteter. I markaområdene rundt Oslo er det mange flotte ferskvann og bade i, bare pass på å ikke bade der det er drikkevann.

Kristiansand

Bystranda

På bystranda er det anlagt fin sandstrand, klatrenett, sittegrupper, fiskeplasser, utkikkspunkt m.m. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Denne sandstranden ligger i Kristiansand sentrum. Vannet er krystallklart, stranden ligger nært til alt og har Blått Flagg.

Stranda på Bragdøya

Foto: instagram/froilandtonje

Ta Badebåten MS Bragdøya som går mellom kai 6 i Kristiansand sentrum og Bragdøya.

Rundturen går innom øyene Bragdøya, Indre Randøya, Stokken og Dvergsøya, som alle har fantastiske badeplasser.

Bertesbukta

Veiene i området er tilpasset for bevegelseshemmede i rullestol og barnevogn. Foto: Anders Martinsen / Anders Martinsen

Bertesbukta er et friområde på Lund med sandstrender, badebrygger, badeflåte, stupetårn og fine svaberg. Badeplassen ligger nær småbåthavnen og har tilgjengelige parkeringsplasser.

Helleviga

Området er et gammelt kystbruk, og i hovedhuset er det sommerkafé som har åpent hver dag i sommerferien. Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Helleviga ligger i Søgne og byr på turveier, badestrender og svaberg. I tillegg er det også border, benker, griller og ei stor plenslette.

Hamresanden

Hamresanden er det nærmeste du kommer Syden i Kristiansand. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

En tre kilometer lang badestrand med campingplass. Stranden ligger ca. en mil fra Kristiansand sentrum, og har Blått Flagg.

Bergen

Grønevika v/ Arboretet på Milde.

Grønevika v/ Arboretet på Milde er en koselig perle "på landet". Foto: Rolf Hordnes / Bergen kommune

Med steinstrand og en liten brygge ut i vannet er dette perfekt for småbarnsfamilier, og turområdene rundt gjør at man helst bør sette av en hel dag til å oppleve Arboretet på ordentlig.

Gamlehaugen

Gamlehaugen blir også kalt "Kongen" blant ungdommer. Foto: Ole Andre Lagmandokk / NRK

Rett nedenfor kongeboligen i Bergen har mange funnet sitt favorittsted for bading. Stranden er litt mindre, men med store, grønne plener er forholdene ideelle for lek og grilling uten å ligge som sild i tønne.

Melkeviken (Mjølkevika)

Hordamuseet er en av Melkevikens nærmeste naboer. Foto: Sverre Andreas Stakkestad

Følger du en gangvei gjennom skogen i Fanafjorden kommer du til en lun og fin badeplass. Den populære badestranden er utstyrt med både stupebrett og leidere ut i sjøen.

Kyrkjetangen

Kyrkjetangen er også godt egnet for fiske for dem som blir rastløse. Foto: Andrew M.S. Buller / Bergen kommune

Et av Friluftsrådet mest populære områder, med flere stupebrett og sandstrand. Kyrkjetangen har gress hvor man kan ligge strak på et håndkle i sommervarmen.

Nordnes sjøbad

På Nordnes Sjøbad har du også mulighet til å hoppe i sjøen like ved hvis det skulle friste mer. Foto: Per Christian Magnus

For vennegjengen eller familien som er sammensatt av frysepinner og varmblodige. Et lite stykke unna Akvariet i Bergen kan man finne både et grunt barnebasseng og et oppvarmet saltvannsbasseng.

Trondheim

Theisendammen

Siden det er ferskvann i Theisendammen blir ikke temperaturen i vannet så verst heller. Foto: Hans H. Bjørstad

Fin og tilrettelagt badeplass på Byåsen i Trondheim. Ligger rett ved en populær tursti så her går det fint å avslutte turen i Bymarka med en dukkert i Theisendammen.

Munkholmen

Øya ble tidligere kalt Nidarholm, og ble i vikingtida brukt som rettersted (sted for offentlige henrettelser). Foto: Sven-Erik Knoff

Ta båten ut til Munkholmen utenfor Trondheim. Her kan man bade og nyte utsikten inn mot byen. Det er mulig å kjøpe mat på kaffen inne på Munkholmen eller man kan grille utenfor murene.

Korsvika

Det kan være mye folk på Korsvika på finværsdagene. Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Sentrumsnær badestrand noen minutters gange fra Solsiden i Trondheim. Her er det både sandstrand og svaberg å sole seg på.

Estenstaddammen

Dammen har tidligere vært drikkevannskilde, men er nå åpnet for bading og fiske. Foto: Monika Wikan Faaness

Her er det satt ut benker og laga til bål og grillplasser. Her kan man lett nyte en hel dag på gresset rundt vannet. Så kan man rusle opp til Estenstadhytta og kjøpe seg en kanelsnurr i premie.

Pirbadet

Pirbadet er Norges største innendørs badeanlegg. Det ligger på Brattøra i Trondheim. Foto: Tor Beisvåg

Siden trøndersommeren kan være litt ustabil. Pirbadet har alltid behagelige badetemperaturer og oppholdsvær.

Stavanger

Gamlingen

Gamlingen har lange tradisjoner som byens eneste oppvarmede utendørsbasseng, og er åpent hele året. Foto: Rebecca Alexandra Bjerga / NRK

Utendørs svømmestadion i Stavanger i gangavstand fra sentrum.

Godalen

Godalen er en av Stavangers mest populære badeplasser. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Badeplass i Stavanger med sjøbad, stupebrett, liten sandstrand og svaberg, samt masse gress å ligge på.

Solastranda

Solastranden har blitt kåret til en av verdens vakreste strender av Sunday Times. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Stranden er en 2300 meter lang sandstrand som ligger i Sola kommune.

Ogna

Ogna er en perle. Foto: Einar Egeland

Her er det både ferskvann og saltvann. Det er varmt vann i elva, og sandbunn. Stranda ligger på Jæren og er en time å kjøre.

Ølbergstranda

Ølbergstranda ligger i Sola kommune. Foto: Ole Andreas Bø

Flott strand med campingplass, kiosk og restaurant i nærheten.

Troms

Gressholman

Gressholman er en samling av mange små holmer. Foto: Torgeir Skeie / NRK

Holmene ligger i Harstad kommune, og er et populært sted med en fin sandstrand.

Bøvær

Bøvær ligger på Senja og ved endepunktet til fylkesvei 251. Foto: Linda Pedersen / NRK

Bøvær ligger åpent ut mot Norskehavet, og gjennom bygda går en langstrakt idyllisk sandstrand.

Ersfjordstranda

Ersfjordstranda ligger på Senja og ca. tre timer unna Tromsø. Foto: Linda Pedersen / NRK

Innerst i Ersfjorden ligger Ersfjordstranda med hvit, finkornet sand, omringet av spisse fjell.

Grøtfjord

Grøtfjorden er 5 kilometer lang. Foto: Sindre Reinholt / NRK

Grøtfjorden er en fjordarm av Vengsøyfjorden på Kvaløya i Tromsø.

Telegrafbukta

Telegrafbukta er ironisk omtalt som «Tromsøs Gran Canaria». Foto: Malvin Eriksen

Telegrafbukta er en strand og et populært parkområde på sørvestspissen på Tromsøya. På sommeren kan stranden av og til skilte med tosifret badetemperatur.

Bodø

Hovdsundet

Herfra kan du følge en sti ned til havet og Hovdsundet. Foto: Sophia Wedege Stavnem

Hovdsundet er en litt bortgjemt perle i Bodø kommune, like forbi den også veldig populære stranden Auvika.

Mjelle

Gode muligheter for teltliv, grilling og bading på stranda. Foto: Olaus Emil Lakselvhaug

Mjelle er en strand med rosarød strand og er kjent for veldig mange grunnet sangen til Terje Nilsen med samme navn.

Breivika

Breivika blir ofte kalt "Bodø bystrand". Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Ønsker du en mer sentrumsnær badeplass er Breivika midt i blinken, nært sentrum og flere muligheter til både bading, soling og grilling.

Soløyvannet

Soløyvannet er en innsjø i Bodø kommune fiskebestanden består av ørret og røye. Foto: NRK

Soløyvannet er en kjent badeplass for veldig mange, det er god plass å boltre seg på. I tillegg er det langgrunt og derfor veldig barnevennlig.

Geitvågen

Geitvågen ligger i naturskjønne omgivelser, med store muligheter for unike naturopplevelser, og for å se midnattssola. Foto: John-Birger Sørli Holtmo/Instagram: Holtmo

Geitvågen er nok en populær badeplass i Bodø, denne ligger i utkanten på nordsiden av byen. Badeplassen har et vann inngjerdet som en demning noe som gjør vannet noe varmere.