Her forsvinner bomstasjonen

I formiddag forsvant bomstasjonen på E16 ved Nybakk mellom Kløfta og Vormsund i Akershus. Dermed er det blitt gratis å kjøre på strekningen.

Samferdselsministeren foretok selv den høytidelige «overtapingen» av skiltene.

– Det er alltid kjekt å fjerne bomstasjoner. Her er det bilistene som skal ha æren, det er de som har nedbetalt gjelda, andre ganger er det fordi det er staten har nedbetalt gjelda, sier Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet.

Det er ikke bare bilistene som har sørget for at bompengeinnkrevingen opphører før planen, det skyldes også at bompengeselskapet har betalt mye lavere rente enn beregnet, viser tall fra Statens vegvesen.

– Det betyr mye, både for dem som pendler ofte gjennom og ikke minst for næringslivet, at kostnadene ved å bruke veien går ned, sier samferdselsministeren.

Flere bomstasjoner er fjernet

Siden bompengeinnkrevingen startet i november 2007 har 31,6 millioner kjøretøy passert her på E16. I fjor var det gjennomsnittlig 10 000 biler i døgnet.

BYE, BYE BOM: Det har vært automatisk innkreving av bompenger helt fra starten, og aldri noen stasjon der bilistene har måttet stoppe og kaste mynter i kurven. Samlede inntekter er 617 millioner kroner. Foto: Gøril Furu / NRK

Dette er ikke den eneste bomstasjonen som nå er borte i Akershus:

I august i fjor ble innkrevingen avviklet i Oslofjordtunnelen. I 2013 forsvant bomstasjonen på riksvei 35 mellom Grua og Gardermoen. I 2019 vil første fase av utbyggingen av E6 mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark være nedbetalt.

Flaskehals fra 60-tallet

En som ikke er så fornøyd med at bomstasjonen på E16 ble tatt ned i dag, er ordfører Sør-Odal i Hedmark, Knut Hvithammer (Ap).

Ordfører Knut Hvithammer i Sør-Odal ville gjerne beholdt bompengene for å få bygget bedre vei videre østover. Foto: Arne Trolldalen / NRK

– Med tanke på utvikling av regionen videre østover, kunne bommen gjerne ha stått en stund til.

– Resten av veistrekningen er en flaskehals. Det er et paradoks at vi har en motorvei mellom Kløfta og Kongsvinger som har fire felt i hver ende og en vei fra 1960-tallet i midten, sier Hvithammer. Han er på lag med ordførerne i Nes og Kongsvinger.

– Vi er veldig utålmodige etter å få bygget veien videre her fra Nybakk til Sør-Odal. Det er mye viktigere for oss enn å få fjernet bommen, sier Hvithammer.

Samferdselsministeren får derimot ros fra sin partifelle, Ullensaker-ordfører Tom Staahle.

– Bommen har nok bidratt til mer trafikk gjennom Jessheim på fylkesvei 174, og det er en trafikk som jeg nå håper kan gå på veistrekningen her frem til Kløfta, og så opp til Gardermoen.