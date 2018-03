Her får Marius ilddåpen

Torsdag formiddag sitter Marius Moen Kvassheim, Jens Anders Hedemann Larsen og 18 medaspiranter på øvelsesområdet på Lahaugmoen i Akershus.

De har bare studert siden september i fjor, og først dagen etter vil de være sertifiserte røykdykkere.

DOKUMENTERT: Kvassheim (t.h.) og Jens Anders Hedemann Larsen sier at gårsdagens slukkearbeid ikke var like dramatisk som det ser ut på bilder. Foto: Andreas Augdahl / NRK

Når de første meldingene om storbrannen på Norsk Gjenvinnings papirlager kommer inn har de nettopp avsluttet siste praktiske øvelse av utdanningen, som består av to kurs og en hospiteringsperiode i løpet av fem måneder.

– Det ble litt spøking av instruktørene om at det var nå vi burde vært på vakt, for nå er det noe som foregår nede i byen, sier Kvassheim.

De har ennå ikke fått skiftet ut av røkdykkeruniformen når beskjeden kommer: Dere må på jobb.

– Jeg tenkte "få meg ned dit!" Jeg er lei av kurs, nå vil jeg jobbe. Det er jo det vi er trent til og har mest lyst til å gjøre.

– Var du nervøs?

– Egentlig ikke. Vi har fått såpass god opplæring at vi var trygge på at vi var klare. Dette er et praktisk yrke, og det er begrenset hva du lærer i teori og på øvelser.

FEM TIMERS "EKSAMEN": Studentene holdt på i fem timer, før de ble avløst av andre brannmannskaper. Foto: Lars Magne Hovtun / OBRE

På Haraldrud venter flammer og enorme mengder røyk.

– Du får adrenalin, og kjenner at det begynner å pumpe, men vi var jo klare til å møte utfordringene, sier student Jens Anders Hedemann Larsen.

– Kroneksempel

Kort tid etter at brannvesenet fikk melding om brann i Norsk Gjenvinnings anlegg på Haraldrud torsdag formiddag kunne man se sort røyk fra store deler av byen.

FORNØYD: Avdelingsleder for beredskap i Brann- og redningsetaten Fredrik Frøland, synes studentene gjorde en god innsats. Foto: Nora Evensmo Hvistendahl / NRK

Avdelingssjef for beredskap i Oslo brann- og redningsetat, Fredrik Frøland, sier de fort skjønte at de trengte flere folk enn de hadde tilgjengelig.

– Tilfeldighetene var sånn at vi hadde røykdykkere som nesten var ferdig med opplæringen sin, og vi så det som en gyllen mulighet til å vise dem hva brannyrket innebærer.

Praktikantene har vært ansatt i etaten siden utdanningen startet. Likevel blir man sjelden sendt i ilden så raskt.

– Du vet aldri når neste hendelse skjer, så å oppleve en så stor brann så tidlig i karrieren er ikke vanlig.

OVER ET DØGN: Brannvesenet tilbrakte 26 timer på Haraldrud. Først fredag ettermiddag var brannen slukket. Foto: Lars Magne Hovtun / OBRE

Han forteller at mye av arbeidet gikk på å rive i stykker papirballer, for å sikre at alle glørne er slukket. Det er tyngre enn det er farlig, ifølge Frøland.

– De nye røykdykkerne var kroneksempelet på hva vi ønsker.

Har mye praktisk erfaring

Selv om de er praktikanter er det langt fra ferske, mener kursleder Erlend Systad. Han forteller at studentene får grundig og intensiv opplæring de fem månedene kurset varer.

– Dette var veldig forsvarlig å sende dem. Dette var en brann hvor de sto på god avstand, så det var aldri noen reell fare for mannskapene.

Fredag avla Kvassheim og Larsen sin siste teoretiske eksamen, og kan nå kalle seg sertifiserte røykdykkere. Arbeidslivet venter allerede på mandag.