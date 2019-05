Her er bompengeveien som er en nøtt for de rødgrønne

Det handler om en vei som vil påføre bilistene en ekstra bomregning på åtte milliarder kroner.

Vi snakker om E6 Oslo øst, gigantprosjektet som startet som et ønske om å fjerne motorveitrafikken på Manglerud for mange år siden.

Siden har prosjektet est ut til å omfatte en omlegging av E6 i store deler av Oslo øst. Motorveien skal legges i tunnel fra Abildsø til Teisen for å skåne boområdene. Ulvensplitten skal vekk, og store områder skal åpnes for byutvikling.

Katta ut av sekken

– Vi har lenge fryktet at byrådet - Arbeiderpartiet og MDG - egentlig er imot dette veiprosjektet.

– Nå kom katta ut av sekken, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke.

MANGLERUD: E6 Oslo øst handler om å fjerne en vei som plager titusener med støy og forurensning, sier Hallstein Bjercke. Her på brua ved Manglerud senter i en tidligere sak om samme tema. Foto: Olav Juven / NRK

– Hermstad sier rett ut at byrådet vil skrote Manglerudprosjektet, som nå heter E6 Oslo øst, sier Høyres gruppeleder og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Det er et svik mot alle dem som bor i Østensjø bydel og andre steder i Oslo som plages av trafikkstøy og luftforurensning på strekningen som skal legges i tunnel fra Abildsø til Teisen, sier han.

E6 OSLO ØST: Prosjektet vil bli det største på vei i Oslo noensinne. Første mulige byggestart er i 2024, og byggetiden er satt til seks år. Foto: Statens Vegvesen

– Rådumt

Det som opprører Bjercke og Lae Solberg, er uttalelsen Oslos miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) kom med i NRK onsdag.

– Samferdselsministeren har sagt at han vil forsere E18 Vestkorridoren inn til Oslo. Og så vil han også få fortgang i et prosjekt E6 Oslo øst.

– Dette er to motorveiprosjekter som er rådumt å bygge ut. De kommer til å bli rådyre, og de kommer til å sende en bompengeregning på 50 prosent mer bompenger til folk i Oslo, sier Hermstad.

Fungerende miljø- og samferdselsbyråd i Oslo (MDG), Arild Hermstad, går ut mot planlagte motorveiprosjekt. Du trenger javascript for å se video. Fungerende miljø- og samferdselsbyråd i Oslo (MDG), Arild Hermstad, går ut mot planlagte motorveiprosjekt.

Ordene falt i den pågående ordkrigen om bompenger mellom Hermstad - som også er nasjonal talsperson i MDG - og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

ET SVIK: Å skrote E6 Oslo øst vil være et svik, sier Eirik Lae Solberg (H). Foto: Olav Juven / NRK

– Hermstad er samferdselsbyråd i Oslo og uttalte seg om et samferdselsprosjekt i Oslo, faktisk Oslos viktigste veiprosjekt i overskuelig framtid, sier Eirik Lae Solberg.

– Da må vi legge til grunn at dette er byrådets politikk. Det er skuffende, sier han.

Tar «en Erna»

– Vi bruker forskjellige uttrykk, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som mener uttalelsen må står for MDGs regning.

– For å sitere Erna Solberg: Jeg ville ikke uttalt meg på den måten, sier han.

Johansen står i skvis mellom notoriske motorvei-motstanderne hos byrådspartner MDG og kamplystne tunnelforkjempere lokalt med Ap egne lokalpolitikere i spissen.

VIL HA TUNNEL: En eller annen tunnelløsning er naturlig, men ikke til enhver pris, mener Raymond Johansen (Ap). Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Han sier at byrådet ikke har tatt stilling til prosjektet fordi de ikke har fått et konkret forslag på bordet.

– En eller annen form for tunnelprosjekt er det naturlig at det blir. Det er åpenbart at det må finnes en løsning. E6 er et stort problem for de som bor der med hensyn til støy og har vært det i mange tiår.

For dyrt

– Men det er et prisspørsmål. Noe av det vi har sett har en veldig høy prislapp. Og det er jo interessant at Høyre, som kommer til å måtte styre sammen med Fremskrittspartiet, har så ulik holdning til bompenger.

– Hvordan de har tenkt å finansiere dette er for meg et mysterium.

– Og det er jo heller ikke sånn at MDG og Arbeiderpartiet nødvendigvis står sammen om alt. Dette må det eventuelt forhandles om etter et valg, sier byrådslederen.

Åtte mrd. i bompenger

Prosjektet er beregnet å koste pluss minus 15 milliarder kroner.

Det har til nå vært lagt opp til at åtte milliarder skal hentes fra bompenger utover det som kreves inn i dagens Oslo-bommer fra og med 1. juni.

– Som nesten alle andre veiprosjekter er også dette delvis finansiert med bompenger. Høyre vil jobbe for at de bompengene blir minst mulig, sier Eirik Lae Solberg.

– Vi er ikke for å ha høyest mulig bompenger i seg selv. Men dette er det viktigste veiprosjektet i byen vår. Det handler om å fjerne luftforurensning og trafikkstøy for titusenvis av mennesker, sier Hallstein Bjercke.