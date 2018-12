Her bryter mannen seg inn i Fretex-boksen

Videoen NRK har fått tak i viser en mann som åpner opp en boks, før han drar ut poser med tøy fra boksen.

Han leter gjennom klærne i posene og plukker ut det han vil ta.

Resten slenger han tilbake i boksen, før han drar av gårde med byttet i sykkelvognen sin.

Overvåkningsvideo fra samme sted viser at mannen brøt seg inn i de samme boksene ved seks forskjellige anledninger i november og i desember.

– Det er enkeltepisoder som dukker opp fra tid til annen, dessverre, hvor det er tyverier fra boksene våre, sier driftsleder Egil Magne Harjo i Fretex Øst-Norge.

Driftsleder Egil Magne Harjo i Fretex Øst-Norge sier tyverisikring av alle klescontainere er for dyrt for organisasjonen. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Han sier innbrudd som dette heldigvis ikke skjer ofte.

Fretex har rundt 3000 tøybokser over hele Norge, men organisasjonen fører ikke noen fullstendig oversikt over antall innbrudd i boksene.

Harjo forteller at de tar grep så fort de får vite om tyverier.

– Vi har byttet låsene på en del bokser i noen områder som har vært utsatt, hvor tyveriene har stoppet helt etterpå. Vi forsøker å bytte fortløpende dersom vi vet at det foregår tyveri.

For dyrt å sikre alle boksene

Hengelåsene byttes ut med systemlåser, som er vanskeligere å bryte opp.

Å installere systemlås på én boks koster rundt 700 kroner. I dag er det rundt 200 bokser som har systemlåser.

Dermed koster det nesten to millioner kroner å installere nye låser i de resterende 2800 boksene.

– Det blir for dyrt å bytte alle samtidig, sier Harjo.

Han mener likevel folk som donerer klær til Fretex kan være trygge på at klærne går til noen som trenger dem, og ikke til profitt for kriminelle.

– Så fort vi får vite om det er noe ugreit i gjære, så tar vi grep for å forhindre det.

Fretex-containerne har endret seg med tiden og blitt sikrere, men de er fortsatt ikke helt trygge. Foto: Røstad/Ripoll/Vevang / NRK

Havner i Øst-Europa

Svensk politi hadde i 2013 og 2014 to aksjoner som gikk over to hele år, hvor man fikk et godt innblikk i hvordan det som ble stjålet fra Norge og Sverige beveget seg ut av landene, ifølge informasjonssjef i If Sigmund Clementz. Mye av tjuvgodset var brukte klær fra innsamlingscontainere.

Informasjonssjef i If Sigmund Clementz, sier innbrudd i innsamlingscontainere ikke er noe som blir borte med det første. De kriminelle er profesjonelle og finner stadig nye måter å komme inn i de på, ifølge han. Foto: Kilian Munch

– Tjuvgodset havner ofte på det man kan kalle markeder i østeuropeiske stater. Der selges alt fra reservedeler til biler, elektronikk til brukte klær, sier Clementz.

– Hvor stor verdi har disse stjålne, brukte klærne?

– Vi har det veldig godt i Norge, og mye av det vi gir bort til innsamlingscontainere har høy kvalitet og det er også en del merkeklær. Slik at i en del land i Europa har dette tøyet høy verdi, sier Clementz.

Har stoppet bandene

– Vi har jobbet intensivt med å stoppe bandene fra Øst-Europa, sier Rosa Fried som er informasjonsansvarlig i UFF. Bedriften har omtrent like mange containere for innsamling av klær som Fretex.

I 2014 var tyverier fra innsamlingsboksene til UFF et stort problem. Særlig i Vestfold, der containerne ble brutt opp nærmest regelmessig.

– Sporingsenheter og hyppig tømming har fått ned antall innbrudd de siste årene, sier Fried. At prisen på brukttøy har gått ned i Europa har også gjort det mindre lukrativt å stjele, sier hun.

I sommer ble hengelåsen på en container på Vinterbro i Akershus klippet over to ganger. Men ifølge Fried er det det eneste innbruddet i år.

– Bruktklær er en attraktiv vare og markedet er stort i land som ligger nær oss. Men nå ser det ut som tyvene har gått mer over til båtmotorer og bilbatterier, sier Rosa Fried.

Politiet i Oslo sier at de ikke har oversikt over tyverier fra innsamlingscontainere.