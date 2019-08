Her ankommer terrorsiktet tingretten

Manshaus (21) bar preg av at han ble overmannet av flere personer etter moské-skytingen i Bærum. Han smilte til pressen da han ankom retten klokken 13.15 mandag.

Etter kort tid ble pressen bedt om å forlate rommet for at påtalemyndighetene skulle få diskutere om fenglingsmøtet skal gå for lukkede dører.

Påtalemyndigheten har varslet at de vil be om at siktede varetektsfengsles i fire uker med full isolasjon, brev- og besøksforbud, og medieforbud.

Ekstra sikkerhet

Politiet har satt inn ekstra ressurser i og utenfor tingretten, og det er satt opp veisperringer i forbindelse med fengslingsmøtet. Ifølge politiet har det ikke kommet inn trusler i forkant av møtet, men de har høynet sikkerheten for å være føre var.

– I alvorlige straffesaker er det ofte det blir satt i gang et slikt apparat som er i sving i dag, sier operasjonsleder Magne Olsvold i Oslo-politiet til NRK.

EKSTRA SIKKERHET: Det er flere politibiler utenfor tingretten og flere veisperringer rundt området. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Har fortsatt ikke forklart seg for politiet

Politiet opplyste mandag formiddag at siktelsen mot 21-åringen er utvidet til også å omfatte terror. Han er i tillegg siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster.

Manshaus’ forsvarer, Unni Fries, sier at han ikke erkjenner straffskyld. Han har foreløpig valgt å benytte seg av sin rett til ikke å forklare seg. Etter det NRK kjenner til så kommer han heller ikke til å forklare seg under fengslingsmøtet.

Ved 14-tiden ble det klart at det blir lukkede dører av hensyn til politiets etterforskning.

FORSVARER: Manshaus’ forsvarer, Unni Fries i Oslo tingrett mandag. Foto: Gunnhild Hjermundrud / NRK

Siktet for terror og drap

Angrepet skjedde lørdag ettermiddag i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Ifølge vitner var 21-åringen kledd i hjelm og uniform.

Han skal ha skutt seg inn gjennom en glassdør for å komme seg inn i moskeen. Flere skudd ble avfyrt også inne i moskeen, men ingen ble alvorlig skadet. 21-åringen ble etter kort tid overmannet av to eldre menn, som var i moskeen for å be. De holdt gjerningsmannen nede til politiet kom.

Philip Manshaus nå 21 er siktet for terror og drap. Manshaus er 17 år gammel på bildet. Foto: Framtida.no

I forbindelse med politiets undersøkelses i mannens bolig etter skytingen i moskeen, ble en ung kvinne funnet død. Politiet bekreftet søndag et kvinnen er siktedes stesøster på 17 år.

Politiet har tidligere sagt at de visste hvem Manshaus var, men at han ikke har noe kriminelt rulleblad. Hans helsetilstand er foreløpig ukjent. Ifølge politiet har den siktede spredt høyreekstreme ytringer på nettet.