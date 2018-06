Henlegger grove trusler mot MDG-Berg

Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har gjentatte ganger mottatt brev med grove voldstrusler. Det var Oslo kommune som anmeldte saken i fjor. Flere av brevene er sendt fra de samme personene.

– Saken er henlagt på grunn av ukjent gjerningsmann, opplyser politiadvokat Johannes Hafsahl til Nettavisen.

Han beklager at de ikke har kommet i mål med saken.

– Politiet anser dette for å være en alvorlig sak, og vi er oppmerksomme på at Berg er utsatt for trusler og trakassering, sier politiadvokaten.

Kommer fortsatt til å anmelde

Byråden Nguyen Berg henviser til Kommunaldirektør

Kommunaldirektør Tale Teisberg tar til etterretning at etterforskingen ikke har ført frem. Foto: Oslo kommune

– Vi vil også i fremtiden anmelde eventuelle trusler mot politikere og ansatte i kommunen, sier Teisberg.

Hun presiserer saken fortsatt kan gjenopptas dersom politiet får nye opplysninger i saken.

Saken oppdateres.