Henlegger giftdrapsiktelse

Statsadvokaten henlegger siktelsen om forsettlig drap mot oslolegen som var siktet for å ha forgiftet kjæresten sin, melder TV 2. Mannen blir tiltalt for uaktsomt drap, da snakker vi om et uhell, ifølge mannens forsvarer. Mannen har hele tiden nektet straffskyld.