Helsetilsynet gransker dødsfall

Frogn kommune, Ahus og to fastleger er klaget inn til Statens helsetilsyn etter at en pasient døde i et bofellesskap i Frogn i 2016, skriver Akershus Amtstidende. Dødsårsaken var ifølge obduksjonen antakelig en blandingsforgiftning av legemidler, som skal ha blitt skrevet ut av forskjellige leger.