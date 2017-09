Har to teorier om Oppegård-vold

Politiet har to hovedteorier om angrepet på Greverud i Oppegård der en kvinne (18) ble utsatt for vold 12.9. Den ene er at det har vært en krise internt i familien. Den andre er at volden har vært spontan. Seks familiemedlemmer er siktet i saken.