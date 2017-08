Har sluttet å male fordi hun mangler tørkeplass

– Dette er kombinert familiens kjøkken og arbeidsrom, sier billedkunstner Marianne Heier og viser frem hjemmet sitt.

Kjøkkenbordet er fylt med blant annet steiner, bøker og lapper. Det er her hun jobber med performancekunsten sin. Hun er en anerkjent billedkunstner som har vært festspillutstiller i Bergen, stilt ut på Nasjonalmuseet i Oslo og på Henie Onstad Kunstsenter, men noe atelier har hun ikke.

SAVNER PLASS: Billedkunstner Marianne Heier har sluttet å male fordi hun ikke har plass til å la maleriene tørke. Foto: Else Karine Archer Else Karine Archer / NRK

– Jeg har sluttet helt å male og tegne fordi jeg kan ikke legge ting utover her. Maler man en akvarell så må den få tørke.

Har ikke råd til markedspris

Marianne Heier og de fleste av kollegene hennes har ikke råd til å betale markedspris. Oslo kommune leier ut omkring 250 atelierer. Husleien for disse lokalene ligger langt under markedspris, og det gjør dem ettertraktet.

Men nåløyet er trangt. Ifølge kommunen er det registret nesten 1300 billedkunstnere i Oslo. Og selv om enkelte bydeler stiller med lokaler og noen private også leier ut til lav pris, er det ikke nok.

Marianne Heier har søkt om atelier tre ganger de siste fem årene, uten hell.

– Man trenger bare et ganske enkelt rom å stå og jobbe på, og det man prioriterer er lav pris. Det er det kunstnere er opptatt av, sier styreleder i Norske Billedkunstnere, Hilde Tørdal.

Kunstnerne er lei av å vente

En undersøkelse fra Telemarksforskning viser at en firedel av kunstnerne i Oslo mangler atelier.

– Vi håper på mindre festtaler og mer action. Det har vært veldig mye snakk om dette fra Oslo kommune. Mye har blitt bedre, men det går veldig sakte.

Heier mener kommunen har flere muligheter.

– De kunne regulert deler av leiemarkedet slik at sånne som meg kunne hatt råd til å produsere, eller kanskje de kunne bygget eller satt i stad lokaler som står tomme.

Hun viser til at det gamle hovedbiblioteket som snart blir tomt og at det står et tomt sykehjem på Lille Tøyen øst i byen.

KULTURBYRÅD (A): Rina Mariann Hansen sier det jobbes med å skaffe flere lokaler, men at det ikke står noe ledig i dag som er egnet. Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (A) sier hun er klar over at det er et stort behov for atelierer.

– Vi følger med på det og vi har nå vært opptatt av å pusse opp de vi har. Vi er stadig på leting etter nye lokaler.

Hansen avviser at det er ledige lokaler som kan brukes.

– Det finnes eiendommer som står tomme, men da er det ofte fordi de er brannfarlige, har asbestproblematikk eller sånne ting som gjør at folk ikke kan flytte folk rett inn.