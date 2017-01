Har kontroll på brann i garasjeanlegg

Grefsenveien ble først sperret for all ferdsel fra Storokrysset til Hans Nielsen Hauges gate som følge av brannen i et garasjeanlegg. Like før klokken 17.30 opplyser politiet at alle trafikale sperringer er opphevet.

Det er ifølge politiet opp til 20 biler parkert i anlegget.

– Det er svært mye giftig røyk i området. Vi viser nå fotgjengere ut av området og ber publikum holde avstand, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet til NRK.

Politiet fikk melding om brannen klokken 16.47. Det er ikke fare for at brannen skal spre seg til boliger i nærheten.

– Våre folk på stedet har meldt om at de hører smell fra garasjen. Trolig er dette bilruter eller bildekk som eksploderer på grunn av varmen, sier Jøkling.

