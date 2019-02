Håper å ha trafikken i gang igjen før morgenrushet

– Det som er viktig for oss nå er å få toget opp på sporet for å frakte det bort, så vil vi se på hvilke skader som eventuelt er på skinnegangen og utbedre det, sier han.

Man vet fortsatt ikke hva som gjorde at toget sporet av i morgentimene. Frøystein forklarer at toget sporet av på vei til første avgang i morgentimene i dag. Nå jobbes det på spreng for å flytte toget.

– Vi forventer å ha det i trafikk igjen innen rushen i morgen, sier banesjef, Lars Frøystein.

– Følg med på nett

– Vi vet dessverre ikke når togene vil kjøre som normalt igjen, sier informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB til NRK.

Lundeby i NSB oppfordrer reisende til å følge med i appen og på nett.

– Skal du reise med tog i dag så bør du holde deg oppdatert så du slipper å stå ute og vente på et tog som ikke kommer.

På toget fra Spikkestad er halvparten av togene innstilt mellom Oslo og Lillestrøm.

Kan ramme rushet

Bane Nor meldte om feilen like før klokka 07 onsdag morgen. Det er ikke ventet at toget blir fjernet før i kveld. De jobber nå med å jekke toget tilbake på skinnene igjen.

Dermed kan det bli nye forsinkelser og innstillinger for togreisende i ettermiddagsrushet onsdag.

Snø og kulde skaper utfordringer for tog. Foto: Nadir Alam / NRK

– Det er tungt utstyr som kreves for å få løftet et tog tilbake på sporet igjen og det er klart at med de værforholdene vi har nå med en god del snø, vind og vinterforhold, blir det ikke mindre krevende, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Harry Korslund.

Onsdag morgen var det i tillegg forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen og Askerbanen. Også på Vestfoldbanen må reisende onsdag regne med forsinkelser. Årsaken er problemener med strømtilførselen mellom Tønsberg og Stokke.

I går ble også flere tog i rushtiden rammet av forsinkelser og innstillinger på grunn av en signalfeil på Oslo S. Feilen vedvarte i omlag to timer, før det ble rettet opp.

Bane Nor melder på Twitter at det kommer ny informasjon om avsporingen 22.00 i kveld. Foto: Nadir Alam / NRK

Vinterværet skaper utfordringer

– Jeg tror det vi i alle fall kan være helt sikre på er at mor Norge kommer til å varte opp med mye vintervær, også i årene som kommer. Vårt bidrag og mål er jo å hele tiden sørge for at vår vinterberedskap hele tiden er så bra som overhodet mulig, sier Korslund.

Flere tog kjører også med bare et togsett, fordi kulden og snøen gjør at det ikke er mulig å koble togsett sammen.

– Slik som situasjonen er nå så går det utover folk som er avhengig av toget og det er vi sammen med togselskapene lei oss for. Vi ønsker at toget skal være til å stole på også når værgudene er i mot oss.

Billister må være oppmerksomme

Snøen skaper også problemer i trafikken på veiene. Statens vegvesen melder om tett snøvær flere steder på Østlandet og ber billister kjøre forsiktig og avpasse farten etter forholdene.

– Rundt på veinettet nå så senker farten seg selv, fordi det går sakte mange steder. Det er glatt rundt omkring nå, og dette må billistene være oppmerksomme på. Vi har alt av mannskaper er ute, sier Trude Lindstad i Veitrafikksentralen til NRK.