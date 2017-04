I morgenrushet på tirsdag demonstrerte Handikapforbundet på Majorstuen T-banestasjon for å rette oppmerksomhet mot hvor farlig avstanden mellom T-banevogner og perrongen er.

– Mellomrommet er for vanskelig å komme seg over for mange, sier daglig leder Jørgen Foss i Handikapforbundet i Oslo.

Foss peker på avstanden mellom T-banen og perrongen på Majorstuen T-banestasjon, og sier at det rett og slett er et sikkerhetsproblem.

– Her kan en barnefot forsvinne mellom tog og perrong. Vi ønsker en miljøvennlig by, og derfor er det viktig at kollektivtrafikk skal være tilgjengelig for alle, og det er den ikke i dag.

Etterlyser tiltak

Daglig leder, Jørgen Foss, i Handikapforbundet i Oslo er misfornøyd med tilgjengeligheten. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Ingen av Oslos T-baneholdeplasser tilfredsstiller Handikapforbundets krav om universell utforming, sier Foss.

– Det handler også om at en rullestolbruker skal kunne bruke T-banen til jobb, og det går ikke i dag.

Ifølge Handikapforbundet har omtrent 30 prosent av T-baneholdeplassene i Oslo en grei standard.

Likevel mener de at enkelte holdeplasser ikke er tilgjengelige nok.

– Vi mener at vi ikke kan godta mer enn tre centimeter mellom tog og perrong. Man kan enkelt sette på en list på en del av holdeplassene, slik at den bli mer tilgjengelige.

Farlig for reisende

Tillitsvalgt for lokallaget til handikapforbundet i indre by i Oslo, Roger W. Holland, etterlyser strakstiltak. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Rullestolbruker og tillitsvalgt for lokallaget til handikapforbundet i indre by i Oslo, Roger W. Holland, sier at han blir fysisk plaget av den dårlige tilgjengeligheten.

– Det gjelder ikke bare oss i rullestol, men også folk med barnevogner og folk som kommer med trillekofferter og barn. Her må man gjøre noe før det skjer en alvorlig ulykke.

Holdeplasser i sving

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, sier at de er opptatt av tilgjengelighet og ser på ulike løsninger.

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud vil se nærmere på mulige tiltak. Foto: Hans Olav Naess / Sporveien

En gummilist som minker avstanden mellom T-banevognen og perrongen er ikke en løsning som passer til alle holdeplassene.

– Den største utfordringen er at flere holdeplasser ligger i en sving, og da vil det være noen steder hvor det blir et større gap enn andre steder. For eksempel Holmenkollbanen går gjennom tette boligområder, og det måtte vært gjort en stor jobb til for å få rettet ut holdeplassen.

– Nå har jeg ikke noen løsning på det her, og vi er ofte i dialog med handikapforbundet om hvordan vi best mulig kan legge til rette, sier Cato Asperud.

– Det er umulig å legge til rette absolutt alle steder, fordi det er trangt i områdene rundt der holdeplassene er i kurver. Dersom avstanden mellom T-banevognen og perrongen er større enn ti cm og at holdeplassene ikke er i en sving, kan vi se nærmere på mulige tiltak.