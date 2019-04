Han har vært i Norge i over ti år – denne uken kastes han ut

– Å måtte dra alene og fly alene til et land jeg ikke vet hva jeg skal gjøre i, uten adresse og uten en forklaring på hvor jeg skal, blir skummelt, sier 16-åringen.

Mustafa Hasan kom til Norge sammen med søsknene og moren sin i 2008. Siden 2012 har han levd i usikkerhet for å bli kastet ut av landet.

– Alt jeg har, alt jeg eier og alt jeg kan være stolt av har jeg gjennom mine venner og folk som har støttet meg. Tanken på at jeg kan minste alt sammen, gir meg en følelse av usikkerhet, sier han.

Nå har han fått beskjeden om at han må forlate vennene og livet sitt i Asker. Utlendingsmyndighetene har bestemt at han skal sendes ut av landet og til Jordan på torsdag.

FØLELSER: Slik beskriver Mustafa Hasan sitt forhold til UNE. Foto: Mustafa Hasan / Feather Book Publishing

Sendes ut om få dager

Grunnen til han skal sendes ut er at Utlendingsnemnda (UNE) mener at moren ga uriktige opplysninger da hun kom til Norge. Hun unnlot ifølge dem å fortelle at familien var jordanske statsborgere.

En etter en ble storebrødrene sendt ut av landet. Igjen satt 16-åringen, en storebror på 18 år, mor og en lillesøster, som nå er 9 år.

Men for ett og et halvt år siden forlot moren Norge sammen med 9-åringen etter å ha tapt et søksmål mot staten. Nå har barnevernet omsorg for de to brødrene.

ASKER: Mustafa Hasan har mest lyst til å bli i Asker ta mopedlappen og være en normal ungdom i Norge. Foto: Mustafa Hasan / FEATHER BOOK PUBLISHING

UNE mener det er en storfamilie som kan ta seg av 16-åringen når han lander i Jordan. De mener derfor det er riktig å sende ham dit.

16-åringens advokat, Nicolai V. Skjerdal, mener det er uforsvarlig å sende gutten ut av Norge.

– Det ble tidligere lagt til grunn at de eldre brødrene skulle være støttepersoner for mor, men de bor ikke lenger i Jordan, de bor i andre land i forbindelse med arbeid. Far er ikke til stede, det er ingen storfamilie omkring disse barna, sier Skjerdal.

– Han har ikke foreldre som er i stand til å ta vare på ham i Jordan, og mor har store psykiske problemer, sier Nicolai V. Skjerdal.

I dommen fra Borgarting lagmannsrett står det at moren sliter psykisk. Før saken gikk opp i lagmannsretten ble det vurdert om moren skulle miste omsorgen for barna. Mustafa og broren på 18 år ble bosatt på en institusjon.

BRØDRE: Begge guttene er under barnevernets omsorg. Storebror Abdelraham Hasan (til høyre) får bli i Norge frem til juli. Hva som skjer etter det er uvisst. Foto: Nadir Alam / NRK

– Opphold gitt på feilaktig grunnlag

Utlendingsmyndighetene tilbakekalte familiens oppholdstillatelse i 2012. Siden da har saken vært oppe i retten flere gangen.

Rett før påske ble det besluttet at den yngste broren Mustafa skal sendes ut av landet selv om han er mindreårig.

– Hele oppholdet i Norge har vært gitt på feilaktig grunnlag. Det har vært en sak hvor det har vært falske opplysninger og falske dokumenter, Så det er veldig sterke innvandringsregulerende hensyn knyttet til at man ikke bør får bli i Norge, sier Bjørn Lyster, informasjonssjef i UNE.

UNE mener i motsetning til advokaten at det er en familie i Jordan som vil ta vare på 16-åringen når ankommer landet.

– UNE har kommet frem til at gutten vil bli ivaretatt av sin store familie, sier Lyster.

FEIL GRUNNLAG: UNE ved informasjonssjef Bjørn Lyster, mener det er riktig å sende gutten ut av landet fordi familien kom inn i Norge basert på feil opplysninger.

Reagerer på UNE

Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver ved Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), mener UNE gjør en feil ved å sende 16-åringen ut av landet.

– Oftest når det avdekkes at foreldrene har gitt uriktige opplysninger vil utsendingen skje på et langt tidligere tidspunkt. I tillegg blir familien returnert samlet tilbake til hjemlandet, sier han.

Det har ikke vært mulig i denne saken. Mye er fordi moren stakk av og begge brødrene var delvis under barnevernets omsorg da hun dro.

Han mener også at Mustafas botid i Norge skal veie tyngre enn innvandringsregulerende hensyn.

– I denne saken er det viktig å legge merke til det ikke er barnet som har gjort noe galt. Det er mor, og mor har reist ut av landet, sier han.

Guttens advokat har levert inn en begjæring om at myndighetene må gjøre om beslutningen om å sende 16 år gamle Mustafa Hasan ut av landet. Nå håper NOAS det vil bli en endring i vedtaket og at Mustafa får bli i landet.

Det er ifølge Utlendingsdirektoratet 124 barn med utreiseplikt, som har bodd mer enn tre år i Norge. Av disse har 31 barn bodd mer enn fem år i Norge, en av dem er Mustafa.