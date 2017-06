Hærverk koster skole 150 000 kroner

Lommedalen skole må skifte ødelagt glass for 150.000 kroner, skriver Budstikka. Fredag for en drøy uke side kastet noen stein på en herdet glassrute på et overbygg mellom skolens nye og gamle del. Alle foreldre og foresatte til elevene på barneskolen er varslet.