Hærverk i skianlegg

Alle de fire snøkanonene i Linderudkollen skianlegg i Oslo er blitt utsatt for hærverk. Flere styringskabler, noen av dem over en centimeter tjukke, er blitt kuttet. Styremedlem i Kjelsås IL langrenn, Svein Olav Bø, sier at gjerningspersonene må ha vært sterke og hatt riktige redskaper for å klare å klippe kablene. Hærverket kommer til å bli politianmeldt.