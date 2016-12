Gynekolog siktet for seksuelle overgrep

– Overgrepene ses i sammenheng med stillingen han innehar, bekrefter politiadvokat Edith Ek Sørensen i Øst politidistrikt overfor Romerikes Blad.

Ifølge Sørensen ser politiet svært alvorlig på saken, og utelukker ikke at saken kan vokse i omfang.

Mannens forsvarer, Unni Fries, sier til avisen at hennes klient benekter det han er anklaget for.

Gynekologen ble pågrepet 3. november. Samtidig ble legekontoret der mannen driver praksis plombert.

– Vi ser på legekontoret som et åsted og politiet har gjennomført en rekke tekniske undersøkelser på stedet, sier politiadvokat Edith Ek Sørensen.

Ifølge avisen er den siktede gynekologen nå løslatt. Mannen har i tillegg til den private praksisen et ansettelsesforhold ved et stort sykehus i østlandsområdet. Han skal ha permisjon fra denne stillingen.

Sørensen oppfordrer eventuelle andre fornærmede om å ta kontakt med politiet.

– I slike saker er vi prisgitt at dem som er utsatt for slike forhold tar kontakt med oss. Vi vet ikke hvor mange som kan være fornærmet i saken. Vi oppfordrer derfor andre som måtte oppleve seg utsatt for tilsvarende eller lignende ubehagelige hendelser til å ta kontakt med politiet, sier hun.