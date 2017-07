Gutt (1,5) truffet av førerløs bil i barnehage

Bilen trillet inn i Grorud barnehage.

– Det var flere barn til stede da det skjedde. Snarrådighet og god innsats fra de ansatte gjorde at ikke flere ble truffet av bilen, sier innsatsleder Tom Berger i oslopolitiet.

Det var litt før klokken 16 at politiet først meldte om uhellet i Grorud barnehage i Oslo. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Han forklarer at bilen rullet inn i barnehagen, uten fører. Bilen sto parkert på baksiden av barnehagen og trillet inn gjennom porten, før den traff et barn og stanset i et tre inne i barnehagen.

– Barnet var våkent da helsevesenet dro til Ullevål sykehus.

Politiets innsatsleder Tom Berger. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Det var en gutt på halvannet år som ble truffet av bilen. Oslo Universitetssykehus opplyser at gutten har lette skader.

– Det er fortsatt barn igjen her og barnehagen er åpen en stund til, sier Berger, som legger til at de ansatte er veldig oppskaket og preget av hendelsen.

Politiet har avhørt de som var til stede da det skjedde, og skal gjøre tekniske undersøkelser for å bringe på det rene hva som forårsaket at bilen trillet inn i barnehagen.

– Vi er i kontakt med eier av bilen, sier Berger.