Gransking: Ansatte opplever trakassering og fryktkultur i Plan- og bygningsetaten

Problemene som er funnet i etaten av eksterne konsulenter fra selskapet Deloitte knyttes til flere ulike forhold.

De peker blant annet på funn som:

Stort arbeidspress i enkelte avdelinger

Avdelinger der ansatte opplever trakassering og fryktkultur

Opplevd ineffektiv lederstil

Granskingen kom etter et varsel fra hovedverneombud i Plan- og bygningsetaten, Renate Grantsdottir. Hun er lettet over det som rapporten nå slår fast.

– Etter å ha varslet både internt og til byrådsavdelingen uten at det skjedde nevneverdige tiltak, så jeg det nødvendig å varsle til Arbeidstilsynet. Jeg føler at rapporten støtter at det var legitimt å varsle, sier Grantsdottir. Hun utdyper:

– Men det mest alvorlige er kanskje at det ikke er noe i rapporten som overrasker meg. Jeg har sett disse forholdene gjennom flere år og forsøkt å gjøre noe med det.

Det var etter et varsel fra hovedverneombud Renate Grantsdottir at Deloitte begynte sin gransking som nå anbefaler at 59 tiltak må iverksettes for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Foto: Privat

Dette kommer frem

19 prosent av respondentene i Deloittes undersøkelse oppgir at de opplever at de har blitt utsatt for trakassering eller annen utilbørlig opptreden de fem siste årene.

Granskingen fant også positive trekk ved etaten, blant annet at det er mange engasjerte ansatte som er faglig oppdaterte og vil bidra.

Likevel mener konsulentene at det er forhold i etaten som gjør at de ikke klarer å følge arbeidsmiljøloven, og de foreslår derfor hele 59 tiltak.

Blant annet trekkes ledelsesutøvelse, intern kommunikasjon, medvirkning og varsling frem.

Granskingen ble bestilt av byrådsavdeling for byutvikling etter mye bråk i etaten.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen fra Miljøpartiet de Grønne har fått overlevert granskingsrapporten i dag. Foto: Monica Løvdahl

– Den svært omfattende listen med forbedringstiltak viser tydelig at det er mye som bør tas tak i. At så mange opplever seg trakassert og utsatt for fryktkultur er absolutt ikke greit. Sånn skal vi ikke ha det i Oslo kommune. Nå skal vi følge opp dette tett sammen med den nye etatsledelsen, sier Marcussen, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) i ei pressemelding.

«Hundebur», «tørkeloft» og «svarteliste»

Høsten 2018 kunne NRK fortelle at situasjonen rundt arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten i Oslo var blitt så alvorlig at hovedverneombudet hadde sett seg nødt til å sende et varsel til Arbeidstilsynet.

Bakgrunnen var stor bekymring for styring og ledelse av etaten og hvilke følger det fikk for arbeidsmiljøet.

– Slik forholdene er her hos oss, så mener jeg det er riktig å ta det videre. Fra mitt ståsted ser dette vanskelig ut å løse internt. Jeg mener vi trenger hjelp, sa hovedverneombud Renate Grantsdottir til NRK den gangen.

Ellen de Vibe ledet Plan- og bygningsetaten i Oslo i 20 år, og var selv en del av ledelsen som det ble sendt varsel om. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

NRK har så i flere saker fortalt hvordan ansatte opplevde en fryktkultur. Problemene ble direkte koblet til den øverste ledelsen i etaten.

En mangeårig tillitsvalgt stod fram og fortalte om hvordan hun hadde opplevd at ansatte ble skjelt ut i møter, svartelistet og levde i det hun beksrev som et skrekkregime.

– Når ansatte kan oppleve grov utskjelling, så utvikles det en fryktkultur. Folk vil ikke gjøre seg bemerket slik at det neste gang kan bli dem. Da blir folk passive og redde, fortalte tidligere tilltisvalgte Chris Hartmann til NRK.

Chris Hartmann valgte å snakke ut om forholdene siden hun ikke lenger jobbet i etaten, men var blitt pensjonist. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

«Svartelisten» skal ifølge Hartmann ha blitt laget for å påse at enkelte ansatte ikke fikk lønnsforhøyelse.

Hun kunne videre fortelle om begreper som «tørkeloftet» og «hundeburet».

– Folk som er kommet på tørkeloftet, er de som har blitt skjøvet ut av stillingene sine, som er fratatt oppgaver og fått nye uinteressante oppgaver, eller flyttet til andre avdelinger, sa Hartmann.

Sentralt for bråket om det som ble kalt «svartelisten» var ei møteinnkalling i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. I denne møteinnkallingen blir «svarteliste» brukt om ansatte som ikke skal prioriteres i de lokale lønnsforhandlingene. Foto: Privat / NRK

Krevde gransking

Etter at det kom fram hvor problematisk forholdene var hos etaten i Oslo kommune, med i overkant av 450 ansatte, ble det lagt fram krav om gransking.

Hovedverneombudet for hele kommunen, Svein Mathisen, ba kommunen om å hente inn noen for en uhildet gjennomgang.

Hovedverneombud i Oslo kommune, Svein Mathisen. Foto: Petter Sommer/ NRK

– Jeg har sagt til kommunaldirektør Geir B. Aga at det bør bli en ekstern gransking av arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten, sa han til NRK i oktober i fjor.

Byrådet bestilte derfor en ekstern kartlegging av arbeidsmiljøet i etaten fra konsulentselskapet Deloitte.

Mangeårig etatsdirektør Ellen De Vibe kunngjorde i januar at hun valgte å gå av med pensjon i juni i år.