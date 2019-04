Golden på valgliste med Tybring-Gjedde

– Hæ? Er jeg det? Komiker Johan Golden er svært overrasket når NRK ringer og forteller at han står på Alliansens valgliste i Oslo. Han ante ingenting.

At den folkekjære komikeren er en av kandidatene på det nasjonalistiske partiet Alliansens Oslo-liste, går fram av listeforslaget som NRK har fått oversendt fra bystyrets sekretariat.

Førsteplassen på Alliansens kommunevalgliste i Oslo har Hans Jørgen Lysglimt Johansen satt av til seg selv. På de neste plassene har han listet opp fremtredende Frp-politikere som Christian Tybring-Gjedde, Tor Mikkel Wara og Carl I. Hagen.

Lysglimt Johansen avslører at han har stor sans for deler av Fremskrittspartiet og gjerne skulle ha lokket mange av politikerne over til seg.

Partileder for Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Partiet ble stiftet av Lysglimt selv i 2016. Året etter stilte de til valg ved og fikk 3 308 stemmer i stortingsvalget. Det tilsvarer 0,11 % av stemmene. Foto: Mathias Hamre / NRK

– Alliansen er på mange måter det protestpartiet som Fremskrittspartiet aldri helt ble. Og det protestpartiet som Frp burde ha vært, påstår Lysglimt Johansen.

Men stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, som er plassert som nummer to på lista, er både overrasket og lite glad over posisjonen.

– Det virker svært useriøst å føre opp en person fra et annet parti på egen partiliste. Jeg ønsker ikke at mitt navn skal stå på den listen og forventer at det fjernes raskt, sier Tyrbring-Gjedde.

Ifølge valgloven kan man ikke settes opp på andre partiers lister om man er medlem av et annet parti.

Kjente komikere

Lenger ned på Alliansens Oslo-liste finner vi kjente komikere som Atle Antonsen, Johan Golden, Sturla Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen fra NRKs Satiriks-redaksjon.

Lysglimt Johansen innrømmer at han ikke har spurt noen av dem.

Nå det gjelder komikerne Antonsen og Golden så er det en grunn til at de står på lista.

– De gjør jo narr av alle og nå tenkte vi at vi skulle invitere dem inn i Alliansen og så får de se hvor festlig dette er. De hadde selv Det Politiske Parti tidligere. Og det har vi tenkt å revitalisere, med eller uten deres hjelp, sier partilederen i Alliansen.

Atle Antonsen og Johan Golden samarbeider blant annet i radioprogrammet Misjonen på P4. Foto: P4

Selv om Johan Golden er klar på at han skal ut av den lista så fort som mulig, ser han det positive i saken også.

– Det siste jeg hørte fra Lysglimt har vært ekstremt rasistisk, når det gjelder det han har skrevet. Så at han har begynt å føre opp mennesker som er mørke i huden og født i et annet land, betyr kanskje at han har kommet på bedre tanker, sier humoristen fra Nytt på Nytt.

– Alt han har hørt om meg og lest om meg i den retning er feil, fordi jeg er glad i alle, svarer Lysglimt Johansen til NRK.

Smutthull i loven

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh sier det ikke er uvanlig at folk settes opp på lister mot sin vilje. Og det er fullt lovlig.

– Det er et slags smutthull i loven. Jeg synes ikke det er greit å sette opp noen som står for noe helt annet. Man burde ha en godkjenning fra den det gjelder, mener Bergh.

Det har hendt at folk melder seg inn i et annet parti, for å unngå å bli oppført på lister de ikke vil være på, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh. Foto: Kyrre Lien / Institutt for samfunnsforskning

– Noen navn blir automatisk ikke godkjent. Hvis du er medlem av et annet parti eller du ikke bor i kommunen, kan du ta det med ro, ifølge Bergh.

Ikke dårlig samvittighet

Lysglimt Johansen sier han ikke har dårlig samvittighet for å føre opp personer han ikke har spurt.

– Nei, fordi alle de som vi ikke har spurt de får nå få brev fra Valgstyret i Oslo kommune, hvor de skal velge om de tar imot plassen eller ikke.

Ifølge valgloven har man rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre om man avgir skriftlig erklæring innen fristen.