Gjess bæsjer ned Bærum-strendene

Én gås kan produsere så mye som 700 gram avføring på en dag.

Det er ikke uvanlig at en gås gjør fra seg omtrent én gang hvert femte minutt, men dette vil variere ut fra hvor mye den spiser.

Det er likevel ikke vanskelig å forestille seg at det blir mye avføring der hvor gjessene oppholder seg, og alle de kommunale strendene i Bærum sliter med nettopp dette.

– Det er utfordrende for oss å holde det rent og ryddig på strendene. Det gjør vi i dag med en løvblåser, sier fungerende rådmann i Bærum, Kristin Nilsen.

Kristin Nilsen, velferdsdirektør i Bærum og fungerende rådmann, sier det er mange hensyn å ta før de bestemmer seg for å bruke hunder til å skremme gjessene. Foto: Sjur Skjelbreid Førland / NRK

Det var Budstikka som omtalte saken først.

Vil skremme gjessene med hunder

I USA og Canada har man hatt god erfaring med å skremme fuglene med gjeterhunder.

En lokal forskrift må på plass før gjeterhundene kan settes i arbeid, på grunn av båndtvangloven.

– Vi ser på om dette er en metode vi også kan bruke, men vi har ikke bestemt oss ennå, sier Nilsen til NRK.

– Strendene skal være tilgjengelige for alle, og gjess, mener Håkan Billing i Norsk Ornitologisk Forening. Foto: Sjur Skjelbreid Førland / NRK

– Flyr bare videre

Cathinka Kjelstrup er gjetehundrådgiver i organisasjonen Norsk sau og geit.

– Hvis man skal jage bort gjess med hunder må man komme veldig tidlig. Men det er selvfølgelig veldig viktig at ikke hundene skader gjessene, de skal bare skremme dem, sier hun.

Cathinka Kjelstrup, gjeterhundrådgiver i organisasjonen Norsk Sau og geit. Foto: Sjur Skjelbreid Førland / NRK

Hun mener likevel at å bruke gjeterhunder til dette ikke løser problemet med gåsebæsj på strendene.

– Utfordringen er at gjessene bare flyr sin vei til et annet sted. Skal man gjøre dette, må man forske på det først. Det viktigste er at dette ikke går utover dyrevelferden. De dyrene man skremmer skal ikke bli bitt eller unødvendig skremt, mener hun.

– Arrogant og egoistisk

Leder i Norsk Ornitologisk Forening, Håkan Billing, reagerer kraftig på forslaget fra kommunen.

– Kommunene har dummet seg ut i planleggingen. Dette er kunnskapsløst, arrogant og egoistisk. De har selv laget et område som er perfekt for gjess, sier Billing til NRK.

Kommunen legger opp til en naturfiendtlig holdning som er helt hårreisende, mener leder i Norsk Ornitologisk Forening, Håkan Billing. – Å rydde opp avføringen får man rett og slett ta med seg som en del av kostnaden i vedlikeholdet av området. Foto: Privat

Han trekker også frem strandloven som et argument for at gjessene bør få bli.

– Strendene skal være tilgjengelige for alle, men det gjelder tydeligvis bare mennesker. Dyr skal jages bort. Når det er mennesker på stranden vil det heller ikke være noe særlig gjess der, så lenge de ikke blir matet.

Billing understreker at avføringen fra gjessene er veldig god gjødsel, som kommunen kan ha nytte av.

– Det trenger ikke å bli en stor konflikt av dette.

Disse gjessene finnes i indre Oslofjord:

KANADAGÅS: Slik ser en Kanadagås ut. Det er den største gåsa som finnes i Norge. Arten har svart hals og hode, men med hvite kinn. Ryggen og deler av undersiden er brun. Foto: Torbjørn Martinsen, Hamar

HVITKINNGÅS: Hvitkinngås kan forveksles med Kanadagås ved første øyekast. Men Hvitkinngås har hvit panne. Dessuten er Kanadagåsa nesten dobbelt så stor. Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.com