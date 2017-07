Gjengslagsmål på Nesodden.

To guttegjenger, en fra Oslo og en fra Nesodden, skal ha gått løs på hverandre på Nesodden søndag kveld. Politiet fikk melding om at rundt 15 personer med slagvåpen hadde barket sammen. Da de kom på stedet hadde gjengene løst seg opp. En gutt blir sjekket av ambulanse etter at han skal ha blitt slått og sparket mens han lå nede.