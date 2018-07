Gir golf-gress til kriserammede bønder

Stefan Schøn er banesjef på Miklagard golfklubb på Kløfta i Akershus. Han fikk en god idé etter å ha hørt om fôrkrisen som kan føre til masseslakt av storfe.

Det høye gresset rundt banen hans er bare til pynt. På golfspråket er gresset "out-of-bounds", altså den delen golferne gjør alt for å ikke treffe med ballen. Dermed tenkte Schøn at gresset kunne komme til nytte som fôr.

Gresset ved siden av golfbanen er kun til pynt. Foto: Stefan Schøn

– Vi har store gressområder som vi ikke bruker, det er bare estetisk. Da passer det kanskje som mat til dyra. Vi må hjelpe hverandre i denne krisen, sier Schøn.

– Helt supert

Banesjef Stefan Schøn gir gladelig bort gresset sitt. Foto: Privat

En av dem som skal ta turen for å sjekke om golf-gresset er noe for dyra, er sauebonde Espen Fossum på Hvam. Han holder på å gå tom for fôr, og nå er han redd for å bli nødt til å starte med slakting.

– Det er helt supert. Vi er veldig takknemlige, jeg håper vi får til dette. Dette bør flere tenke på, for dette er gress som blir klipt og blir liggende.

Vil det monne?

– Jeg har ikke sett hvor mye vi har tilgang på, men jeg håper det kan hjelpe oss over kneika. Vi er avhengige av det fôret.

Sauebonden Espen Fossum er glad for hjelpen. Foto: Martin Habbestad

Ikke la iveren ta over

– I dette gresset ligger det mange golfballer. Og det verste som kan skje er at gresset kuttes så lavt at hele eller halve golfballer blir med inn i dyreforet, sier kommunikasjonssjef i Norges Golfforbund Tom Rosenvinge.

Golfforbundet er bekymret for krisen, og vil hjelpe. Foto: Norges Golfforbund

Han er opptatt av at man i iveren etter å hjelpe ikke tar forhastede beslutninger.

– Men dette er også en vinn-vinn situasjon for den enkelte golfer. Spesielt for de av oss som slår litt skjevt. Og når gresset blir kortere er det lettere å finne igjen ballen.

I Norge finnes det 170 golfanlegg og golfbaner, og disse har store arealer.

– Vi anbefaler alle å gjøre det. Ikke alle har arealer som er egnet til dette formålet, men det er bedre å spørre en gang for mye, enn en gang for lite.

750 mål

Baneansvarlig Stefan Schøn sier de har rundt 750 mål ubrukt areal rundt banen. Det tilsvarer om lag 100 fotballbaner. Store deler av det er dekket av gress.

– Alt er ikke av bra kvalitet, siden det har vært tørt. Men jeg håper en del av de målene kan brukes av en bonde.

Vanligvis pleier golfklubben å klippe gresset i oktober og kverne det.

Og Schøn håper golf-gresset vil falle i smak hos dyra.

– Det er naturlig gress med mye urter. Vi sprøyter ikke, så dyr har ingen problemer med å spise det.