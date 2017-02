Gikk gjennom isen – ble reddet av septikslange

Like før klokken 13.00 fredag ettermiddag fikk politiet en telefon om at en mann hadde gått gjennom isen i det nordøstre hjørnet av Maridalsvannet, i nærheten av utløpet til Dausjøelva.

Det var Tom Andresen som ringte inn nødmeldingen. Han og kollegaen Jesper Holter Christiansen var på jobb i Maridalen og var på vei nedover Greveveien i septiktank-bilen, da de oppdaget noe som beveget seg i vannet like bortenfor.

– Vi så bare et hode og noen armer som stakk opp av vannet. Da var det jo bare å bråstoppe bilen, sier Tom Andresen, som jobber for Franzefoss Gjenvinning.

MARIDALSVANNET: I denne råken lå mannen med hendene i været, da redningsmennene oppdaget ham. På siden ser du sporene av septikslangen som ble kastet ut. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Kastet ut septikslangen

De to hoppet ut av bilen, og i løpet av sekunder tok de en avgjørelse som trolig reddet mannen i vannet.

– Bak på bilen så har vi en 60 meter lang slange på en kveil. Vi fant ut at vi måtte få den ut til ham. Jesper klatret over et gjerde og fikk kastet ut slangen til mannen.

– Vi tenkte at han kunne holde seg fast i slangen frem til nødetatene ankom.

Samtidig satt Andresen på telefonen med politiet. Han forteller at mannen lå i vannet rundt 10–15 meter fra land, mens bilen stod parkert på veien enda noen meter unna.

Dermed måtte slangen dras over gjerdet og ned til kanten før den kunne kastes ut i vannet.

– Jeg måtte tenke meg om to ganger før jeg oppfattet hva det var som lå i vannet. Vi rakk ikke å tenke noe særlig, vi måtte bare reagere, sier Andresen.

REDNINGSBIL: Det var flaks det var denne septikbilen, med en 60 meter lang slange, som kjørte forbi da mannen gikk gjennom isen. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Ros av politiet

Andresen roser både politiet og brannvesenet, som reagerte lynraskt på nødmeldingen og var på stedet etter kort tid. Men de to septiktank-tømmerne fikk selv skryt av nødetatene.

– Takket være at publikum på stedet startet redningsarbeidet, fikk vi heldigvis en lykkelig slutt, sier operasjonsleder i politiet, Gjermund Stokkli.

Mannen, som er i midten av 60-årene, ble sendt til sykehus fordi han var nedkjølt, men skal ellers være i god behold, ifølge politiet. Han skal ha ligget i vannet i rundt 15 minutter.