Genk nekter å selge Berge

Storklubber i Europa jakter på Sander Berge, men den belgiske klubben Genk nekter å selge spilleren fra Asker. Sportsdirektøren i Genk sier til VG at Berge er viktig for dem. Ifølge en spansk avis skal Sevilla ha fått avslag på to bud, siste på 76 millioner kroner.