En ettermiddag i desember lastes 23 kystgeiter ombord for en 60 mil lang kjøretur over fjellet.

– I Oslo har vi et problem med at kulturlandskapet gror igjen, og vi har for lite beitedyr. Mye busker og kratt gjør at vi mister mye av utsikten, og dermed mister vi også opplevelsen av landskapet, sier formidler på Bogstad besøksgård, Jonas Løvaas Gjerstad i Bymiljøetaten.

Etter en lang reise over fjellet, har 23 kystgeit nå fått et nytt hjem i det hvite landskapet på Bogstad gård. Foto: Matunda Bigirimana

Geitene fra Selje er derfor nå nye kommunalt ansatte i Oslo kommune, og skal beite på disse områdene, slik at man kan få utsikten tilbake.

– I tillegg til å ta vare på en ekstremt utrydningstruet geiterase, vil denne flyttingen bidra til bedre landskap i Oslo. På sikt kan vi også få et næringslivsopplegg, der det kan produseres kjøtt av dyr som har gått på beite i Oslo, sier han.

Fortsatte med kystgeit

I flere år har kystgeiten tilhørt en håndfull bønder i Sogn og Fjordane. I dag håper de at denne flyttingen vil være med på å spre arten, og styrke den.

Her tar bonden Helge Borgund i Selje farvel med sine Kystgeiter som flytter til Oslo.

– Da landbruket ble spesialisert på 60-tallet, og geitene skulle vekk, var det noen få som ikke ville gi seg med kystgeitene. De som drev med dette ble sett på som noen originaler, men i ettertid har interessen for kystgeitene begynt å øke, sier bonde Helge Borgund fra Selje.

Han er en av de seks bøndene i Sogn og Fjordane som har gitt fra seg noen av sine kystgeiter til Oslo kommune.

Vanskelig prosess

Mattilsynet har gitt tillatelse for at disse dyrene skal kunne fraktes over fylkegrensene.

GLEDER SEG: Det er Jonas Løvaas Gjerstad som skal tilbringe mest tid med Kystgeitene i sitt nye hjem. Foto: Matunda Bigirimana

– Det er ganske unikt at vi har fått lov av mattilsynet til å flytte disse geitene. Disse har vært en del av et prosjekt der de har blitt testet. De er friske og dermed trygge til å flytte, sier Jonas Løvaas Gjerstad.

Oslo kommune og landbruksdirektoratet har delfinansiert prosjektet for å kunne flytte kystgeitene til Oslo.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg var med på å gi kystgeitene en varm velkomst til sitt nye hjem. Foto: CF-Wesenberg

– Det er viktig å ta vare på det biologiske artsmangfoldet i Norge. Da er vi veldig glad for å kunne få noen av kystgeitene over til Oslo. Det er viktig å kunne spre de utover landet, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg.

Geitene skal være en del av Bogstad besøksgård. Her kommer det blant annet 6000 barn på besøk hvert år.