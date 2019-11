Garasjeanlegg i Oslo totalskadet

Like etter klokken 05 fredag meldte politiet om at det var brann i to biler i Haugerudveien i Oslo. Da nødetatene kom frem hadde brannen spredd seg til et frittliggende garasjeanlegg som stod i full fyr.

To timer senere, etter en vanskelig slukkejobb, melder politiet at brannen er slukket.

– Det har vært en utfordrende jobb fordi det har vært sterk spredning av røyk, sier Jens Erik Lauritzen i Oslo brann- og redningsetat.

Men også bensintanker og elbiler har skapt utfordringer.

– Vi fikk trukket noen elbiler ut av garasjene da vi kom til stedet.

Store brannmannskaper

Brannvesenet har jobbet intenst for å få kontroll på brannen, slukke og hindre spredning.

Garasjeanlegget består av 18 garasjer. Foreløpig regnes tolv biler som totalskadd og to biler har fått skader. Årsaken til brannen er ikke kjent.

Ingen personer er skadet i brannen, ifølge politiet. Men det var mye røyk i området, og politiet anbefalte folk i området om å lukke vinduene.

– Vi anmoder folk om å lukke vinduene hvis de føler ubehag, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo-politiet i 06-tiden da garasjeanlegget stod i full fyr.

Brannvesenet hadde ni biler med mannskap på stedet.

– Vi jobber på spreng for å forsøke å begrense spredning fra garasjeanlegget. Det ganske mange garasjer som ligger tett på hverandre. Det er en relativt intens jobb å få stopppet det, sier vaktkommandør Morten Brattlie i brannvesenet.

Det var spredningfare til garasjeanlegg. Bygningene ligger tett på hverandre.

TOTALSKADET: Minst 14 biler er skadet. 12 totalskadet og ytterligere to med skader. Foto: Kalle Turkerud / NRK

Konsekvenser for trafikken

Tvetenveien ble stengt i en periode, men er nå åpnet, ifølge politiet.

– Brannvesenets biler sperrer veien, men det er også såpass mye røyk at vi hverken ønsker forgjenger eller biler inn i området, sa Engeseth til NRK i 06-tiden.

PÅVIRKET TRAFIKKEN: Tvetenveien er hovedveien som går forbi brannstedet og den var stengt en periode. Foto: Frank H. Evensen / PhotoRunner AS