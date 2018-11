Går av som administrerende direktør i Omsorgsbygg

Bakgrunnen for saken er at både norsk lov og kommunens regler ble brutt i forbindelse med at direktørens forlover, datter og svigersønn ble ansatt i foretaket.

17. oktober trakk styreleder Øivind Christoffersen seg. Samme dagen ba Johansen om «å få innlede samtaler med styret om sin rolle, noe styret har akseptert». Det fremkom av en pressemelding fra foretaket.

Det er nå enighet mellom styret i det kommunale foretaket og Johansen om at han fra 16. november trekker seg. Per Morten Johansen er broren til byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen (Ap).

Skifter i styret

Omsorgsbygg i Oslo er et kommunalt selskap som er en av landets største eiendomsforvaltere og årlig omsetter for over 1 milliard kroner. Foretaket har ansvar for blant annet barnehager og sykehjem, brannstasjoner i hovedstaden.

Næringsbyråd i Oslo Ketil Lund skiftet også ut styret i foretaket i oktober.

– Vi har skiftet ut det gamle styret og fått inn et nytt. Bakgrunnen er situasjonen foretaket er i. Det er behov for ro i foretaket og for å ta det videre, bekreftet næringsbyråd Kjetil Lund til NRK.