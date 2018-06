Gammel snø tar knekken på Tryvann-trær

Snøen som falt i fjor er normalt ikke noe man skal bekymre seg for – men på Tryvann er den det. Oslo kommune har lagret snø på Tryvann, og det er ikke et vakkert syn som møter de besøkende der nå.

Under søppel og grus ligger fremdeles store snømengder, og trærne rundt er grå, møkkete – og mange av dem døde, knekt eller saget ned.

Det var Akersposten som først omtalte saken.

SØPPEL I SNØDEPONIET: Det er mer enn bare vinterens nedbør som er lagret på Tryvann. Foto: Synne Hetland / NRK

Trærne fikk ikke tak i vann

Joakim Hjertum, Bymiljøetaten. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Det er Bymiljøetaten i Oslo som har ansvaret for disse deponiene, og det er fortsatt 10-12 store snøhauger igjen selv om vi er et stykke inn i juni, sier seksjonssjef for veiforvaltning i Bymiljøetaten, Joakim Hjertum.

– Trærne på Tryvann har fått det tøft på grunn av snø og is som har vært pakket rundt dem, slik at tælen har gått langt ned i bakken. Da vår og varme kom fort, og treet prøver å spire med fortsatt tæle, får det ikke tak i vann og det tørker ut, sier Joakim Hjertum.

– Det kan også være at treet har blitt pakket så tett med is og snø at det har frosset i stykker.

Bymiljøetaten hadde regnet med at dette kom til å skje. De rydder opp i trær og søppel etter hvert som snøen smelter.

Naturvernforbundet er ikke imponert

BEKYMRET: Jon Gudbrand Fliflet, Naturvernforbundet Oslo Vest. Foto: Jon Gudbrand Fliflet

Jon Gudbrand Fliflet i Naturvernforbundet Oslo Vest mener kommunen ikke burde dumpe snø innenfor markagrensen.

– Nå er vi bekymret for neste vinter, og om dette er en praksis som kommunen har tenkt å fortsette med.

Han sier også at Oslo kommune burde ha kapasitet til å håndtere snøen som kommer på en miljømessig forsvarlig måte.

Professor tok prøver

Snø er blitt lagret flere steder i Oslo siden vinteren.

HØYE SALTVERDIER? Professor Dag O. Hessen ved Universitetet i Oslo. Foto: NRK

For noen år siden tok professor Dag Olav Hessen stikkprøver på Tryvann for Naturvernforbundet. Hessen understreker at dette ikke var systematisk testing, men forteller at han fant forhøyde saltnivåer. Han mener det er nærliggende å tro at trærne har tatt skade av veisalt.

– Jeg målte selv, og jeg vil understreke at dette er noe som burde ha blitt fulgt opp. Hvis det ligger igjen snø og smelter der nå, kunne det vært et strakstiltak man kan gjennomføre nå.

Hjertum i Bymiljøetaten sier at snøen på Tryvann kommer fra nærområdene, men at de ikke kan se bort fra at det er noe salt også i denne snøhaugen.

Forurenset snø ved drikkevannet

I vinter ble det bråk da de valgte å lagre snø noen hundre meter fra Maridalsvannet, som er drikkevannskilden til det store flertallet i Oslo. Den gang påla Vann- og avløpsetaten Bymiljøetaen å flytte den forurensede snøen.

Siden Tryvann-deponiet ikke ligger i nærheten av drikkevann, har ikke Vann- og avløp noen ting med dette deponiet å gjøre.