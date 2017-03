Galina-tiltalte påberopte seg nødverge

Tirsdag startet rettssaken i Oslo tingrett mot 26-åringen som har innrømmet drapet på Galina Sandeva (28) på Bispekaia i Oslo 16. desember 2015. Da dommeren leste opp tiltalen erkjente han ikke straffskyld.

– Det gjør jeg ikke.

Den tiltalte forklarte seg i avhør om sinnsforvirring og opplevelser som kan knyttes til psykose, men at han handlet i selvforsvar.

– Tiltalte kan ha hatt en rusutløst psykose i gjerningsøyeblikket, men dette er sterkt usikkert. I så fall regnes han fortsatt som tilregnelig, sier aktor Cecilie Schløsser Møller.

Aktor mener de har tilstrekkelig bevis gjennom vitneforklaringer, overvåkningsbilder og lydopptak.

Ifølge tiltalen skal drapet ha skjedd etter en krangel om betaling. Sandeva tilhørte prostitusjonsmiljøet i hovedstaden og solgte seksuelle tjenester fra sin egen bil. Da den tiltalte ikke betalte det som ble krevd, skal han ha stukket henne med kniv 30 ganger.

– Hun klikket og slo vilt. Jeg ville ikke slå tilbake og kom meg ikke ut av bilen, som jeg oppfattet som låst, sa mannen i avhør.

– Det har vært tøft

Sandevas mor og bror har reist fra Bulgaria for å være til stede under rettssaken. Camilla Wiermyhr er deres bistandsadvokat.

– De har det svært tøft. De synes det er vanskelig å være her, sier Wiermyhr til NRK like før retten ble satt.

Familien krever erstatning og oppreising på 300.000 kr. Moren ønsker også å få erstattet utgifter til reiser i forbindelse med drapet.

Spilte mye dataspill

Mannens forsvarer, Joar Berg Henjum, mener det er sentralt at 26-åringen opplevde at han ble redd i gjerningsøyeblikket.

FORSVARER: Mannens forsvarer Joar Berg Henjum sier den tiltalte spilte mye dataspill i perioden. Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

– Hva skal til for å bli redd, og hvor redd må man bli for å kunne påberope seg nødverge? Det er et sentralt spørsmål, sier Henjum.

Han mener det er vanskelig for de sakkyndige å vurdere denne saken. Spesielt nevner han dataspill som en mulig årsak til handlingene.

– Fokus må rettes mot psykiske belastninger i livet hans på den tiden. Arbeidsliv, sosialt liv, økonomi og hvordan han levde sitt fritidsliv. Han spilte dataspill og var sårbar. Det dataspillet han har spilt mye er svært voldelig.

Ønsket ikke å forklare seg

Da dommer Anniken Nygaard Ottesen spurte den tiltalte om å forklare seg, ønsket mannen først ikke å si noe. Etter litt lot han seg overtale, mens han satt på plassen sin tydelig ukomfortabel med å forklare seg.

– Hun begynte å skrike og slo mot meg. Dette skjedde bak i bilen. Kniven hadde jeg kjøpt tidligere og den lå åpen i bagen.

– Jeg husker at jeg stakk 4–5 ganger og jeg oppfattet henne som død. Deretter dro jeg hjem, men dro tilbake noen timer senere.

Da han kom tilbake kastet mannen et teppe og noen andre ting som lå i bilen, før han forlot bilen igjen.

AKTOR: Etter en rekke spørsmål fra Cecilie Schløsser Møller ønsket ikke mannen å forklare seg mer. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

– Hvorfor dro du tilbake til bilen? spør aktor.

– Jeg ville fjerne bevis. Det var mye blod på teppet, sier mannen.

Aktor konfronterer mannen med at han aldri tidligere har sagt at han kastet bagen som teppet lå i. Den skal ha blitt funnet i leiligheten.

– Jeg vil ikke forklare meg noe mer, sier tiltalte igjen.



– Du vil ikke forklare mer? spør aktor.



– Nei, ikke her i offentligheten. Jeg har svart på spørsmål i avhør.

I pausen blir bistandsadvokaten spurt om hva hun synes om at mannen ikke ønsker å forklare seg mer.

– Det er et nytt sjokk for familien at tiltalte ikke vil forklare seg skikkelig, sier Wiermyhr til NRK.

Kjøpte drapskniven i julegave

Kniven som mannen brukte som drapsvåpen ble kjøpt på Jernia før han skulle på jobb. Den hadde han tenkt å gi i julegave til hans far, og ta med seg hjem for å pakke den inn.

Tiltalte jobbet som telefonselger i Oslo sentrum, like ved der Sandeva ble funnet drept.

Han skal ha vært på jobb som normalt i dagene før og etter drapet. Kvelden Sandeva ble drept, jobbet han kveldsvakt til klokken 21, 34 minutter senere mener politiet drapet skjedde.

Saken oppdateres.