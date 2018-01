Fyrstikkalleen skole er evakuert

Fyrstikkalleen skole er en kombinert ungdoms- og videregående skole som ligger på Helsfyr i Oslo.

– Vi har i samråd med verneombudet valgt å stenge skolen frem til klokka 12 i morgen, sier Erlend Skåltveit, rektor på Fyrstikkalleen skole.

– Sikkerheten kommer først

Rektor Erlend Skåltveit. Foto: Napra Saleem / NRK

De løse takplatene ble oppdaget av driftsansvarlig på skolen i morges.

– Vi har arbeidere her som gjennomgår himlingene på skolen, for vi har tidligere hatt problemer med noen andre himlinger. Det ble da sagt at disse himlingene var i orden, men det tør vi ikke ta sjansen på når vi finner løse takplater.

Foreldrene fikk denne sms-en fra skolen. Foto: sms

Etter at elevene kom på skolen onsdag morgen, gikk skolens ledelse rundt i alle klasser.

– Vi sendte elevene hjem og sendte sms til alle foresatte.

Fyrstikkalleen skole er en ganske ny skole. Den åpnet i august 2010. Det var arkitektkontoret GASA som utformet skolen, med utgangspunkt i lokalene til den gamle fyrstikkfabrikken til Nittedal Tændstikfabrik.

– Ikke montert på skikkelig vis

Platene i taket er av mineralull og dekker tekniske installasjoner i taket, forklarer eiendomsdirektør i Undervisningsbygg, Tore Fredriksen. Nå har Undervisningsbygg tilkalt 15-20 håndverkere som demonterer alle platene på skolen.

Torsdag morgen klokka 10 skal Undervisningsbygg ha et møte der de konkluderer med om skolen kan åpne igjen klokka 12.

Og hvordan kan det skje at takplater faller ned i en så ny bygning som Fyrstikkalleen skole er? Her er ikke jobben gjort skikkelig, sier eiendomsdirektøren.

– Når vi nå går inn og sjekker ut dette så ser vi at her er ikke platene montert på skikkelig vis. Det er ikke en håndverksmessig utførelse, som vi kaller det. Fordi vi ser at platene ikke er montert ordentlig demonterer vi og bygger opp helt på nytt.

– Blir det noen følger for de som bygde skolen?

– Det er jo dessverre sånn som på andre områder at det er en reklamasjonsperiode. Reklamasjonsperioden er utløpt. Dette blir en kostnad som Undervisningsbygg som eier må dekke.