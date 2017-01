Funnet omkommet etter trafikkulykke

Politi og letemannskap søkte tirsdag formiddag etter mannen som var skadd etter en bilulykke på Gamle Mossevei i Follo. Bilen ble funnet på taket med store skader natt til tirsdag.

– Vi kom over en bil med blod i, men det var ingen personer i nærheten, sa operasjonsleder Steffen Øvstedal i Øst politidistrikt etter funnet av bilen.

Ved 13-tiden ble mannen i 20-årene altså funnet død. Søket er dermed avsluttet og den avdøde er sendt til obduksjon.

Etterforskere er nå på plass for å undersøke omstendighetene og hendelsesforløpet rundt ulykken, men Follo- politiet mener så langt at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd noe straffbart.

De pårørende er nå varslet om den dødelige utgangen av ulykken og vil bli ivaretatt av kriseteamet i kommunen.

Is-søk

Tirsdag formiddag søkte dykkere fra brannvesenet etter mannen på isen på Gjersjøen, og politihelikopteret ble på nytt satt inn i søk fra morgenen.

– Brannvesenet søker på vannet for å se etter tegn som kan tyde på at noen har gått gjennom isen, sa politiets innsatsleder Erik Loe.

Politi og redningsmannskaper søkte i dagslys i de samme områdene som i natt for å være sikre på at mannen ikke befant seg der.

PÅ TAKET: Det var blod i og utenfor bilen, men ingen fører på stedet da nødetatene kom. Foto: Tipser.no/Daniel D. Laabak Du trenger javascript for å se video. PÅ TAKET: Det var blod i og utenfor bilen, men ingen fører på stedet da nødetatene kom. Foto: Tipser.no/Daniel D. Laabak

Ba folk lete i hager og uthus

Politiet gikk på morgenen ut og ba folk som bor i nærheten av ulykkesstedet rundt Ingieråsen, Ingierkollen og Kolbotn om å sjekke om mannen kunne være i nærheten av husene deres.

– Vi kan se for oss at føreren har gått fra bilen og kan være skadd og ber folk som bor i nærheten om å sjekke hager, uthus og uteboder for å se om vedkommende kan være der, sa Øvstedal tirsdag formiddag.

Politiet vet hvem som er bileier og at vedkommende har kjørt bilen.

Søkte med helikopter og hunder

Politiet lette med hundepatrulje sammen med Norske redningshunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

– Vi startet søk så fort som mulig for å sikre at føreren ikke ligger ute alvorlig skadd, sier Øvstedal.

Politiet tror ikke det har vært mer enn én person i bilen.

Gamle Mossevei er stengt på grunn av undersøkelser på stedet. Omkjøring er skiltet, ifølge Statens vegvesen.

