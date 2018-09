Venstre krever nå en forklaring på de motstridende signalene fra byrådshold om forholdet mellom politisk ledelse i Oslo rådhus og den mektige etaten på Helsfyr.

KREVER SVAR: Mener byrådet at Utdanningsetaten er illojal, er et av spørsmålene Odd Einar Dørum (V) vil ha svar på. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg begynner å undre meg over ryddigheten i styringen av en etat med 15.000 ansatte, 90.000 elever og 180.000 foreldre, sier bystyrerepresentant Odd Einar Dørum (V).

Han er overrasket over kritikken fra utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og hennes forgjenger Tone Tellevik Dahl (Ap) i kjølvannet av varselet mot Thorkildsen fra flere direktører i Utdanningsetaten.

Ifølge Dagsavisen kom varselet dagen etter at etatens mektige direktør gjennom 18 år, Astrid Søgnen, fikk beskjed om at hun er uønsket som toppsjef når hun fyller 67 år i november.

– Vanskelig samarbeid

Thorkildsen har ikke kommentert varselet mot hennes lederstil fra direktører i Utdanningsetaten direkte. Hun har likevel rettet kraftig kritikk mot etatens vilje til samarbeid om å sette byrådets skolepolitikk ut i livet.

Det er denne kritikken som er grunnlaget for det nye varselet mot Thorkildsen som NRK omtalte tirsdag.

KRITISERTE: I kultur- og utdanningskomitéen i forrige uke gjentok Inga Marte Thorkildsen kritikken av Utdanningsetatens vilje til samarbeid, men ville ikke konkretisere. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten, skrev Inga Marte Thorkildsen i en e-post til NRK dagen etter at Aftenposten først omtalte varselet. Hun la til at kommunikasjonen til tider har vært svært krevende.

– Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen, skrev skolebyråden.

– Krevende samarbeid

Dagen etter rykket Tone Tellevik Dahl ut med støtte til sin etterfølger som politisk ansvarlig for Oslo-skolen.

– Uten å kommentere den innmeldte varslersaken, kan jeg bekrefte at det også i min tid som byråd for oppvekst og kunnskap til tider var et krevende samarbeidsforhold med ledelsen i Utdanningetaten, sa Tellevik Dahl til VG.

– Godt samarbeid

Stor var derfor undringen hos Venstre-veteran Odd Einar Dørum da han kom over et intervju med Tellevik Dahl i Utdanningsnytt 21. september 2017, tre måneder før hun og Thorkildsen byttet jobb og Tellevik Dahl ble byråd for helse, eldre og arbeid:

«Jeg har et godt samarbeid med Utdanningsetaten, lærere og ledere, og har full tillit til jobben de gjør. Jeg opplever også stor tilslutning til byrådets oppvekst- og kunnskapspolitikk, og er glad for at politiske løfter på svært kort tid har blitt en del av hverdagen i Oslo-skolen. Det har skjedd i nært samarbeid med etat, ledere og lærere.»

– Motstrid

– Dette står i motstrid til det Tellevik Dahl selv har sagt ganske nylig, konstaterer Dørum.

Venstre har nå sendt brev til byrådet med flere spørsmål om hvordan den daværende utdanningsbyråden opplevde samarbeidet med etaten.

NRK har bedt Tone Tellevik Dahl utdype hvorfor hun tilsynelatende har endret oppfatning. Hennes byrådssekretær Vegar Andersen svarer at hun ikke kommer til å kommentere dette, men at hun fastholder det hun sa til VG 13. september.

Har krevd redegjørelse

Odd Einar Dørum sier at Tellevik Dahls uttalelser til Utdanningsnytt for ett år siden stemmer godt overens med inntrykket han har av arbeidet i Oslo-skolen, men som det nå altså kommer en helt annen versjon av fra byrådshold.

Derfor fikk han en enstemmig kultur- og utdanningskomité i bystyret til å kreve en redegjørelse fra Inga Marte Thorkildsen om samarbeidsproblemene.

Det skjedde da Thorkildsen møtte i komiteen om kvelden 13. september. Her gjentok hun uttalelsene hun ga media dagen før, men uten å komme med konkrete eksempler.

– Dypt forunderlig

– Vi må ha fakta på bordet. Vi opplever at byråder i media snakker om samarbeidsproblemer vi som folkevalgte ikke har hørt om i folkevalgte organer og folkevalgte sammenhenger. Når det skjer, må vi spørre.

Hva tenker du om at Thorkilden ikke var villig til å konkretisere kritikken i møtet?

– Jeg synes det var dypt forunderlig, for å si det forsiktig.

– Min erfaring med embetsverk i Norge er at du kan brytes hardt og tøft med dem, men jeg har til gode å møte illojalitet i betydningen at du aktivt motarbeides. Jeg vet ikke om det har skjedd her, men da må vi få vite hva som er hva, sier den tidligere samferdselsministeren og justisministeren.

Jobber med saken

NRK har spurt når vi kan vente oss en utdyping av samarbeidsproblemene fra Inga Marte Thorkildsens side. Ifølge hennes byrådssekretær Tarjei Helland arbeides det med en redegjørelse for kultur- og utdanningskomiteen.