Full togstans mellom Asker og Eidsvoll – også Flytoget er rammet

Bane Nor skriver på sine sider at de arbeider med å rette feilen, men at de ikke vet hvor lang tid det vil ta.

Også alle flytog er innstilt. De frakter i stedet alle reisende med taxi. Fra Oslo S kjøres de fra taxiholdeplassen på sjøsiden.

Også på Spikkestadbanen er det togstans.

Problemene oppstod ved 17.30-tiden. Det er problemer med strømtilførselen flere steder, ifølge Bane Nor.

– Vi har mannskaper ute for å se på det, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, sier pressevakt i Bane Nor, Ragnhild Aagesen.

NSB sliter med å få tak i busser som kan settes inn, fordi de allerede kjører på de planlagte stengningene på Østfoldbanen og Lieråsen.

– Vi har ikke annet å hjelpe med enn å sende alt vi kan av taxier. Vi har brukt opp busskapasiteten vår, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby.

Lundeby ber folk ta kontakt med NSB-personell på perrongene, som vil skrive ut taxi-rekvisisjoner. På de stasjonene det ikke er folk fra NSB, må man selv få tak i taxi.

– Men fyll opp taxiene, det er oppfordringen fra oss, sier Lundeby.