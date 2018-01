Full tenåring kollapset på skolebussen

I et informasjonsskriv til alle foresatte ved skolen opplyser rektor at eleven hadde fått i seg «betydelige alkoholmengder». Det er Indre Akershus Blad som har fått tilgang til skrivet. Rektoren opplyser også at ingen av de ansatte merket noe uvanlig i løpet av skoledagen.

– Vi ser alvorlig på det som har skjedd, skriver rektoren og oppfordrer foreldre til å ta en prat med ungene sine.

Falt sammen etter endt skoledag

Hendelsen inntraff da eleven skulle gå ut av skolebussen og kollapset. Ifølge informasjonsbrevet ble tenåringen hentet av ambulanse og brakt til sykehuset. Eleven har ligget til observasjon, men er nå bedre og har kommet hjem.

Ingen varslet om fyll

Hverken lærere eller elever varslet om noe unormalt i løpet av skoledagen i går, og ingen av de voksne så noen tegn til alkoholbruk. Derfor har skolens ledelse i dag gjennomført samtaler med flere av elevene for å kartlegge situasjonen.

Rektoren oppfordrer både elever og foreldre til å si fra til skolen dersom de har opplysninger i saken. I informasjonsbrevet skriver rektoren at han ser alvorlig på saken og at «dette er en enkeltstående hendelse som på ingen måte er representativt for vårt skolemiljø».

Skremmende

– Slikt skal absolutt ikke skje, sier FAU-lederen ved den aktuelle skolen til Indre Akershus Blad og legger til at hendelsen er skremmende.

– Vi vet ikke om alkohol ble konsumert av kun én elev eller flere, eller hvor alkoholen kom fra. Vi er heller ikke kjent med andre alvorlige hendelser knyttet til rusbruk på skolen.

FAU-lederen vil nå kontakte skoleledelsen for å få mer informasjon.