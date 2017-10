Full stans i togtrafikken

Togtrafikk mellom Skøyen og Sandvika er stanset i minst to timer mens kjøreledningen som falt ned blir hengt opp igjen. Arbeidet kommer til å vare ut kvelden, men Bane Nor håper å kunne åpne for delvis trafikk om ca. en time, melder de i 19.30-tiden.