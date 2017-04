Den sene påsken i år og lite snø vil trolig få mange til å satse på båt og kajakk på fjorden framfor ski og fjellturer denne påskeferien.

Det øker sannsynligvis også muligheten for at flere vil trenge hjelp på sjøen, derfor er det i år full beredskap på fjorden i påsken for første gang.

Både Havnepolitiet og Redningsselskapet advarer mot havari og drukningsulykker når båtfolket nå tar sine første turer på vannet for sesongen.

Merker økte trafikk

FØRE VAR: Pål Abrahamsen oppfordrer folk til å sørge for å alt utstyr i orden slik at man er godt forberedt dersom noe skulle skje på båtferie i påsken. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Redningsselskapet har vært ute på flere bergingsoppdrag allerede.

Senest på søndag rykket redningsmannskaper ut fire ganger, blant annet til en hendelse i Holmenfjorden i Asker, sier skipsfører Pål Abrahamsen i Redningsselskapet.

– Det kunne vært ganske alvorlig, det var en liten familie på tur i en noenogtjuefots åpen båt og de undervurderte sannsynligvis vindforholdene. Det ble en del sjø og båten begynte å ta vann over baugen og lensene greide ikke å holde unna, forklarer han.

Heldigvis fikk familien varslet, slik at kystradioen gikk ut med et mayday til alle båter.

Iskaldt vann

KONTROLLER: Politiførstebetjent Eva Brekke sier Havnepolitiet er i full gang med å sjekke båtførere. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Både Redningsselskapet og Havnepolitiet ber båtfolket være oppmerksomme på at det fortsatt er iskaldt i vannet, selv om vårsola kan virke varm.

De oppfordrer folk som skal ut på fjorden til å forberede seg godt på hva de skal gjøre om dersom uhellet skulle være ute.

– Folk holder ikke ut lenge hvis de havner i sjøen når det er så kaldt, derfor er det veldig viktig med vest, spesielt når du er alene i båten, sier Eva Brekke, politiførstebetjent i Havnepolitiet.

Kort tid før har hun skrevet ut et forelegg på 500 kroner til en som kjørte i stor fart uten å bruke vest.

PÅ VAKT: Redningsselskapet er klar dersom det skulle bli mye å gjøre i påsken. Foto: Knut Martin Løken / NRK

Ber folk gå gjennom utstyret

Abrahamsen i Redningsselskapet sier at det i forbindelse med første prøvetur i sesongen blant annet kan oppstå situasjoner med motorer som har stått i vinteropplag. Da er det nødvendig å sørge for at man har med varme nok klær og riktig varslingsutstyr.

– Det er viktig med beskyttelsesutstyr for å forhindre nedkjøling og ikke minst at man er flink til å varsle. Ha med mobiltelefon eller VHF, da kan man ringe telefonnummer 120 til Kystradioen eller bruke Maritim Kanal 16, sier han.