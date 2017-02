Frykter ulv kan drepe mennesker

46,7 av de spurte i en undersøkelse blant innbyggerne i Aurskog Høland og Rømskog mener det er en reell fare for at ulv kommer til å drepe mennesker. Undersøkelsen ble utført av InFact for Romerikes Blad og Indre Akershus Blad. Ingen er drept av ulv i Norge på 200 år.