Frykter trafikkaos under Norway Cup

– Norway Cup skjer i uke 31 hvert eneste år. Hvis jeg skulle komme med et ønske så er det at de som legger planer for trafikken i Oslo ikke legger arbeider i denne uka.

Norway Cup-general Tony Isaksen. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det sa generalsekretæren i Norway Cup, Tony Isaksen til NRK i fjor. Den gangen ble han ikke bønnhørt – det blir han heller ikke i år. Tvert imot.

I tillegg til omfattende jernbanejobbing ved Oslo S, er også en sentral tunnel for biltrafikken til og fra verdens største fotballturnering stengt.

Svartdalstunnelen på E6 i retning fra sentrum mot Ryen, stengte den første mandagen i juli og holder stengt til midten av august. Det blir omkjøring via Helsfyr.

– Det er frustrerende at de ikke tar inn over seg at verdens største fotballturnering pågår. Det er opptil 80.000 mennesker som skal fraktes, da veit vi at det blir kaos, sier Norway Cup-generalen i år.

Har tilpasset oss

– Tunnelstengningen vil være merkbar for trafikantene. Men på grunn av Norway Cup har vi tilpasset oss, slik at Ekebergtunnelen har full kapasitet den uken, sier Hilde Utvik, prosjektleder for tunnelrehabiliteringen.

Ekebergtunnelen stenger tre uker i sommer, men åpner søndag i Norway Cups åpningshelg. Svartdalstunnelen er stengt til midten av august.

– Vi jobber tett med Ruter, NSB og Statens vegvesen. Så lenge deltagerne følger anbefalingene våre, så tror jeg det går bra, sier kommunikasjonsrådgiver Hilde Østerkløft i Norway Cup.

Og rådet er tydelig: Bruk kollektivtrafikk og la bilen stå.

– Særlig lokale lag kommer ofte i privatbiler, og oppfordres i år til å reise med trikk, bane eller buss. Stengte tunneler med omkjøringsveier og kø vil gjøre at det tar mye lengre tid å ta seg opp til turneringsområdet med bil, sier Østerkløft.

Omtrent 30 lagbusser kommer hver dag til Ekeberg under Norway Cup. I år kan det bli mer kø enn vanlig. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stengt Oslo S

Det å komme seg inn til hovedstaden og fotballturnering med tog er heller ikke uproblematisk.

Østfoldbanen er stengt hele sommeren. I Norway Cup-uka er Gjøvikbanen stengt mellom Oslo S og Grefsen, og det er redusert kapasitet mellom Oslo S og Lillestrøm.

I tillegg stenger hele Oslo S 5. og 6. august – avslutningshelgen for fotballturneringen.

Blir trangt

– Vi har planlagt for et stort antall reisende. Blant annet blir det tre avganger i kvarteret på trikk 18 og 19 til Sportsplassen, sier Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Øystein Dahl Johansen i Ruter. Foto: Birgitte Heneide / Fotograf Birdy

Flere busslinjer kjører med ekstraavganger, og det settes opp to nye bussruter mellom Rosenholm og Ekeberg, og Ekeberg og Skullerud.

– Totalt sett er det veldig mange som oppfordres til å reise kollektivt akkurat denne uka?

– Jada, men vi skal ha god nok kapasitet. Det kommer til å bli trangt, og det blir nok noe kø. Men får du ikke plass på den første avgangen, så kommer du med den neste.