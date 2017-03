Frykter stans i skoleinvesteringer

– Her kan det bli en fantastisk ny videregående skole, sier Morten Vollset, leder for Senterpartiet i Akershus, stående på torget i Ski.

Selv om det ikke er bestemt hvor den nye skolen skal ligge, så vet man at det blir i nærheten av rådhuset. Vollset mener det slett ikke er sikkert at planene i Ski eller andre planlagte skoleinvesteringer i Akershus blir noe av i en ny region som Viken.

– Fylkeskommunen har en relativt god økonomi, men både Buskerud og Østfold kan ha andre prioriteringer enn oss. Det kan føre til utsettelser eller i verste fall at det ikke blir noe av helt nødvendige skoleinvesteringer i Akershus, sier Vollset.

Fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli fra Høyre, er helt uenig med Senterparti-politikeren.

– Nei, dette tror jeg er helt unødvendig svartsyn. Det er ingen grunn til å tvile på fylkeskommunens planer om å bygge nye skoler.

Solid økonomi

Fylkesordfører i Akershus, Anette M. Solli (H), avfeier Senterpartiets bekymringer for skoleinvesteringer i Akershus. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Solli sier at alle de tre fylkene har solid økonomi og er lite bekymret for at fremtidige skoleprosjekter i Akershus vil bli lagt på is.

– Både i Østfold og Buskerud har man også ambisiøse planer om å investere i skolesektoren fremover, forteller fylkesordføreren.

Hun mener sammenslåingen til én region ikke kommer til å gjøre at Akershus kommer dårligere ut og skal gjøre mindre.

– Tvert imot vi skal gjøre dette enda bedre i ny region, sier Høyre-politikeren.

Frykter sentralisering av utdanninger

Senterpartiet mener derimot at det vil by på utfordringer at pengesekken ikke er utømmelig og at investeringer som følge av en sammenslåing må ses i en mye større sammenheng.

Hvam videregående skole i Nes trekkes fram av Vollset som en skole som kan bli skadelidende under den nye regionen. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Vollset trekker fram Hvam videregående skole som et eksempel på en skole som kan lide som følge av dette.

– Det kan bli fristende å si at man heller vil ha én stor agronomskole for regionen enn flere i hvert fylke. Med færre politikere og mindre nærhet til der beslutningene tas, så er det enklere å si at her kan man spare noen kroner, mener Senterparti-politikeren.

Fylkesordfører Solli sier derimot at ingen utdanningstilbud skal føle seg truet.

– Vi har behov for forskjellige utdanningstilbud til stede i hele regionen, så hvis det er mange som vil bli agronomer, noe jeg håper det er, så kommer det til å gå veldig bra. I utgangspunktet er ikke Viken noen trussel mot bredden i utdanningstilbudet, forsikrer hun.