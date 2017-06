Frykter skolebarn skal bli plaget av støy fra skyting og helikoptre

Planene om å samle politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen og hundetjenesten med bombegruppen i ett nasjonalt beredskapssenter har en lang forhistorie:

2003: Politiets helikoptertjeneste etableres på Gardermoen, men politiet vil ha det nærmere Oslo.

2007: Politiet vil samle helikoptertjeneste og beredskapstropp på Alnabru i Oslo.

2010: Også bombegruppa og hundetjenesten ønsker å bli med i senteret. Justisdepartementet har ennå ikke avgjort om det skal bygges.

2011: Terrorangrepene 22. juli gir økt oppmerksomhet rundt beredskapssenteret. Statsbygg får i oppdrag å kartlegge alternative tomter i Oslo.

2012: I april kommer Statsbyggs rapport. Av 17 tomter vurderes Alnabru, Kjelsrud, Ulven og Økern som best egnet.

I august anbefaler 22. juli-kommisjonens rapport at planene om å bygge et beredskapssenter gjennomføres.

Samme måned kunngjør justisminister Grete Faremo (Ap) at senteret skal etableres på Alnabru.

Grete Faremo sier i desember at senteret skal stå ferdig om fem år.

2013: I februar oppdages det at tomta på Alnabru er for liten. En forveksling mellom brutto og netto kvadratmeter gjør at bygningsmassen blir nesten dobbelt så stor som først antatt.

Undersøkelser viser dessuten at det er kvikkleire på tomta.

Etter regjeringsskiftet varsler justisminister Anders Anundsen (Frp) at andre tomter skal utredes.

2014: I august leverer POD en konseptvalgutredning til Justisdepartementet der Grønmo er anbefalt alternativ. Taraldrud i Ski kommune er andrevalg. Ferdigsstillelse anslås til i beste fall medio 2020.

2015: Konseptvalgutredningen er til ekstern kvalitetssikring før regjeringen kan ta stilling til valg av tomt.

2016: Det kommer fram at Grønmo-alternativet er utfordrende på grunn av gass i grunnen på den gamle søppelfyllinga.

Lokale friluftsinteresser mobiliserer mot begge alternativer.

21. oktober kunngjør justisminister Anundsen at Taraldrud i Ski, like utenfor Oslos bygrense, er valgt for plassering av det nye senteret. Byggingen skal være fullført innen utgangen av 2021.

2017: Forhandlingene mellom de seks grunneierne på Taraldrud og Justisdepartementet bryter sammen. Grunneierne krever mellom 200-350 millioner kroner for området, staten har tilbudt omlag 30 millioner kroner. Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier at det går mot statlig ekspropriering av eiendommene.