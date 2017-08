Frykter rødgrønn vraking av E18

INNENFOR ELLER UTENFOR: Ny E18 gir kapasitetsvekst, men på grunn av høye bompenger skal det ikke bli trafikkvekst. Striden står om utbyggingen dermed er innenfor eller utenfor klimaforlikets mål om at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Her fra Ramstadsletta.

Foto: Statens vegvesen