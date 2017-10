Frykter ny systemsvikt ved OUS

To overleger skriver i et varsel til Fylkesmannen i Oslo og Akershus at ledelsen ved en avdeling på Oslo universitetssykehus bør byttes ut, etter at 21 kvinner ble feilaktig operert, skriver Klassekampen. Lederen av avdelingen svarer til avisen at de ikke kjenner seg igjen i kritikken.