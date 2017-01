Frykter mer bilbruk i Bærum

Bærums ordfører, Lisbeth Hammer Krogh, sier til Budstikka at hun er svært bekymret for busstilbudet i Bærum. Denne uka la Ruter om mange bussruter i kommunen. Ordføreren frykter at dårligere kollektivtilbud vil bety mer bilbruk.